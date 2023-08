Nikola vreest voor leveringen in 2023

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft maandag een update gegeven over de recente vrijwillige terugroeping van meer dan 200 van zijn elektrische voertuigen na een onderzoek naar hun batterijpakketten.

"We kunnen aanzienlijke kosten maken als gevolg van deze gebeurtenissen en er kan geen zekerheid worden gegeven over wanneer we de productie van onze BEV-trucks kunnen hervatten", aldus het bedrijf in een officiële verklaring. "Als gevolg hiervan kunnen ons merk, onze activiteiten, onze bedrijfsresultaten, onze financiële toestand en onze kasstromen negatief beïnvloed worden."

Eerder deze maand maakte Nikola bekend dat het uit voorzorg 209 elektrische trucks vrijwillig had teruggeroepen vanwege een defect in een accu. Een lekkage van koelvloeistof in één batterijpack was waarschijnlijk de oorzaak van een brand op het hoofdkantoor van het bedrijf in Phoenix in juni. Daarbij brandden meerdere trucks uit. Een paar weken geleden werd bovendien een ander "klein thermisch incident" ontdekt bij een vrachtwagen in de fabriek in Coolidge in Arizona.

Nikola kondigde maandag afzonderlijk ook een plan aan om voor 325 miljoen dollar aan converteerbare obligaties uit te geven.

Het aandeel daalde maandag in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim 13 procent.