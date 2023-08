Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel 0,4 procent in het groen.

Het herstel volgt op een moeizame week, waarin de rentevrees weer de kop op stak. Maandag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,30 procent.

Ook zorgen over China spelen momenteel een rol in het sentiment. De People's Bank of China verlaagde de eenjarige rente met 10 basispunten tot 3,45 procent, terwijl de vijfjarige variant werd gehandhaafd op 4,2 procent. De markt had echter meer actie verwacht.

Maandag is het verder een rustige dag. Later deze week staan inkoopdata op de rol en verschijnen nog een aantal bedrijfscijfers.

Eind deze week staat het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming op het programma, met als thema 'Structural Shifts in the Global Economy'.

Marktkenners gaan ervan uit dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voorzichtig zal zijn met uitspraken over het toekomstige rentebeleid.

"In zo'n volatiele tijd kan de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op het Jackson Hole symposium cruciaal zijn voor het marktsentiment", zeiden marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik. Als Powell zich te havikistisch opstelt, komen aandelen mogelijk verder onder druk te staan.

"Per saldo denk ik dat hij de huidige marktverwachtingen dat de Fed een renteverhoging in september zal overslaan niet zal proberen tegen te spreken", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Volgens de CME FedWatch Tool denkt bijna 89 procent van de markt dat de Fed de rente eind september niet zal verhogen. De kans op een verhoging in november is momenteel groter, met zo'n 37 procent.

Later deze week openen een aantal Amerikaanse retailers nog de boeken, maar veel aandacht zal ook uitgaan naar de cijfers van Nvidia. Volgens marktkenners kunnen deze resultaten het marktsentiment bepalen. De cijfers over het eerste kwartaal die in mei verschenen, in combinatie met positieve berichten over kunstmatige intelligentie, waren destijds positief voor techaandelen.

De euro/dollar handelde maandagmiddag op 1,0902. De dollar/yuankoers noteerde rond 7,27.

WTI-olie werd maandag anderhalf procent duurder en een vat kostte ruim 82 dollar.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Napco Security Technologies noteerden in de Amerikaanse voorbeurshandel tot 38 procent lager, nadat het bedrijf in beveiligingsproducten bekendmaakte dat er fouten zitten in de cijfers over de eerste drie kwartalen van het gebroken boekjaar 2023.

Palo Alto Networks lijkt maandag op weg naar een openingswinst van ruim 12 procent, nadat de cijfers over het afgelopen kwartaal beter waren dan verwacht.

Tesla gaat maandag een openingswinst van 3 procent tegemoet, nadat het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen vorige week nog 11 procent verloor. Tesla meldde toen dat een aantal goedkopere modellen in de VS lanceert. Ook werden enkele verkoopprijzen verlaagd in China.

Nikola noteerde in de voorbeurshandel 4 procent, nadat de fabrikant van elektrische trucks een plan bekendmaakte om voor 325 miljoen dollar aan converteerbare obligaties uit te geven. Ook gaf het bedrijf meer informatie over de recente terugroepactie van meer dan 200 trucks.

"We kunnen aanzienlijke kosten maken als gevolg van deze gebeurtenissen en er kan geen zekerheid worden gegeven over wanneer we de productie van onze BEV-trucks kunnen hervatten", zei Nikola in een officiële verklaring. "Als gevolg hiervan kunnen ons merk, onze activiteiten, onze bedrijfsresultaten, onze financiële situatie en onze kasstromen negatief worden beïnvloed."

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen bleven vrijdag dicht bij huis. De S&P 500 index daalde vrijdag fractioneel tot 4.369,71 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 34.500,66 punten en de Nasdaq verloor 0,2 procent op 13.290,78 punten.