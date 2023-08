Beursblik: ASR genereert iets minder kapitaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal bij de halfjaarcijfers volgende week een lagere kapitaalaanwas en ook een lagere solvabiliteit bekendmaken. Dat blijkt uit een consensusverwachting die de verzekeraar op zijn website publiceerde. De verzekeraar genereerde autonoom 418 miljoen euro kapitaal, verwachten de analisten gemiddeld. In de eerste helft van 2022 was dit 428 miljoen euro. De Solvency II-ratio zal naar verwachting uitkomen op 212 procent, verwachten de analisten. Dat was eind vorig jaar nog 222 procent. De aandacht van beleggers lijkt echter al verschoven naar de verdere toekomst. Vorige maand schreven analisten van Berenberg in een rapport dat het geduld van beleggers in ASR Nederland beloond zal worden na een nieuwsluwe periode. De overname van Aegon Nederland zal de autonome kapitaalaanwas met ongeveer 190 miljoen euro laten stijgen in de tweede helft van het jaar. De solvabiliteit zal door de overname wel terugvallen. In mei 2024 volgt dan een beleggersdag waarvan Berenberg een positieve boodschap verwacht voor de doelstelling voor het te genereren kapitaal. Ook UBS keek bij de afronding van de overname van Aegon Nederland begin juli vooruit naar volgend jaar, met een hoger doel voor de kapitaalaanwas en een terugkerend aandeleninkoopprogramma. ASR Nederland publiceert de halfjaarcijfers op woensdag 30 augustus voorbeurs. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.