Beursblik: uitdagende tijden voor Alfen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alfen zal woensdag 23 augustus een update geven over het eerste halfjaar van 2023. Dit nadat het bedrijf recent al de outlook voor geheel 2023 verlaagde. Voor dit jaar rekent Alfen inmiddels op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 540 tot 600 miljoen euro. Wel herhaalde Alfen de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven tijdens de beleggersdag in mei dit jaar.



Het bedrijf mikt voor de jaren 2025 tot en met 2027 om een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar en een EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Dit omzetdoel komt neer op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 23 procent. "Het groeitempo op de lange termijn blijft aanzienlijk in alle markten en ook de positionering van Alfen blijft in deze markten sterk", aldus het bedrijf. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met "uitdagende marktomstandigheden" en wees op de aanhoudende voorraadafbouw bij EV charging. Bij energie-opslag ziet Alfen echter "een aanhoudend succes" en bij smart grid een sterkere groei in vergelijking tot voorgaande kwartalen. De waarschuwing van 15 augustus zorgde voor extra koersdruk voor het aandeel, wat dit jaar al meer dan 30 procent aan waarde heeft verloren. Vorig jaar wist Alfen in het eerste halfjaar nog een omzet te behalen van 205,5 miljoen euro. Dit was een groei van 78 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De aangepaste EBITDA bedroeg 37,3 miljoen euro en steeg maar liefst met 120 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De kosten voor personeel stegen ook, met 31 procent naar 25,8 miljoen euro en de kapitaaluitgaven kwamen uit op 10,1 miljoen euro. Jefferies had voor de omzetwaarschuwing het advies voor Alfen verhoogd van Verkopen naar Houden met een koersdoel van 55,00 euro. Analist David Kerstens rekent op een aantrekkend momentum in de tweede jaarhelft van 2023. De EBITDA zal naar verwachting van de analist 45 procent hoger uitvallen dan in de eerste helft van dit jaar. In 2024 zal de EBITDA volgens de bank opnieuw met 50 procent herstellen. Van Lanschot Kempen had begin juli het aandeel juist op de verkooplijst gezet. Analist Jeremy Kincaid denkt dat de verkoop van de EV chargers van Alfen lager zal uitvallen dan de markt verwacht. "Aanhoudende productkortingen suggereren dat distributeurs [van Alfen] te grote voorraden hebben", aldus Kincaid. En de zoekresultaten in Google naar elektrische auto's zijn ook al anderhalf jaar stabiel, voegde de analist toe. "Dat suggereert dat er nog geen versnelling is van de vraag." Toch meent Kincaid dat Alfen in staat moet zijn om concurrerend te blijven, en om zijn marktaandeel te verdedigen, aangezien de technologie van het bedrijf de best beschikbare is. Ook de analisten van Berenberg, Deutsche Bank en Barclays hadden in juni na tegenvallende kwartaalcijfers de koersdoelen voor Alfen verlaagd. Het aandeel Alfen noteerde maandagmiddag 0,2 procent lager op 58,12 euro. Bron: ABM Financial News

