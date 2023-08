ASMI koopt grond in Arizona Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft vorige week een perceel grond gekocht in Scottsdale in de Amerikaanse staat Arizona. Dit meldde de toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie maandagmiddag. De aankoop is onderdeel van ASMI's voornemen om haar meerdere locaties in Arizona te consolideren en bedoeld voor toekomstige uitbreiding van R&D en ondersteunende activiteiten, zei het bedrijf. Het overnamebedrag maakt deel uit van de 150 tot 200 miljoen euro aan totale investeringen van de groep voor 2023, zoals eerder door het bedrijf gecommuniceerd, zei ASMI, zonder verdere financiële details van de aankoop bekend te maken. Bron: ABM Financial News

