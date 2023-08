Europese beurzen op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, in afwachting van uitspraken van centrale bankiers aan het einde van de week.

De brede Stoxx Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 452,23 punten, de Duitse DAX klom 0,8 procent tot 15.706,53. De Franse CAC 40 steeg 1,2 procent tot 7.252,82 punten. De Britse FTSE 100 stond 0,7 procent hoger op 7.312,64 punten.

Beleggers wachten op het symposium van centrale bankiers in Jackson Hole later deze week. In Azië eindigden de beurzen verdeeld.

In China daalden de aandelenkoersen nadat de Chinese centrale bank de hypotheekrente niet wijzigde, wat de zorgen over de problemen in de Chinese vastgoedsector vergrootte. De rente voor eenjaarsleningen werd met 10 basispunten verlaagd. Die verlaging viel tegen. De markt had verwacht dat de central bank steviger zou ingrijpen.

De olieprijs steeg. Een oktoberfuture WTI-olie steeg 0,5 procent tot 81,22 dollar. Brent-olie werd ook 0,5 procent duurder op 85,38 dollar.

De euro/dollar noteerde 0,2 procent hoger op 1,0898. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0871 op de borden.

De euro kan het moeilijk houden in vergelijking tot de dollar, door zwakker sentiment bij beleggers, terwijl de zorgen groeien over de Chinese vastgoedmarkt en de Europese economie blijft kwakkelen, volgens valuta-analist Chris Turner van ING.

De Chinese yuan verzwakte na de renteverlaging. De Chinese overheid lijkt duidelijk niet van plan om de Chinese economie te stimuleren met substantiële overheidsuitgaven, volgens RBC Capital Markets.

Economisch nieuws deze week moet komen van de inkoopmanagersdata voor de eurozone op woensdag en de toespraken van centrale bankiers in Jackson Hole, waar ook ECB-voorzitter Christine Lagarde op de sprekerslijst staat.

Bedrijfsnieuws

Betaalbedrijf Adyen verloor nog een 4 procent en was de sterkste daler op de Europese beurzen. Het aandeel kelderde na tegenvallende resultaten en staat nu op tientallen procenten verlies in enkele dagen tijd.

Corbion klom juist 7 procent in Amsterdam na een koopadvies van Berenberg.

Vastgoedbedrijven behoorden tot de sterkste dalers. Huizenbouwer Taylor Wimpey leverde 3 procent in en Persimmon verloor 2,4 procent. De gemiddelde huizenprijs in het Verenigd Koninkrijk daalde afgelopen maand met 1,9 procent.

BP steeg 2 procent, profiterend van dee stijgende olieprijs. Ook Totalenergies werd meer waard in Parijs en in Amsterdam noteerde Shell in het groen.

De Britse retailer Tesco won 2 procent omdat beleggers sterke kwartaalcijfers verwachten. Sportschoenenmerk Adidas klom 2,6 procent in Frankfurt.

Luxebrillenmerk EssilorLuxottica won ruim 2 procent, evenals LVMH.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent in het groen.



De S&P 500 index daalde vrijdag fractioneel tot 4.369,71 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 34.500,66 punten en de Nasdaq verloor 0,2 procent op 13.290,78 punten.