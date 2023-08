Beursblik: voorzichtigheid geboden tijdens Jackson Hole

(ABM FN-Dow Jones) Eind deze week staat het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming op het programma, met als thema 'Structural Shifts in the Global Economy'.

Hoewel het evenement in Jackson Hole soms het risico loopt overdreven academisch te zijn, zal het dit jaar waarschijnlijk belangrijk zijn voor de markten, denken valutaspecialisten van Monex Europe. "Het is een gelegenheid om meer informatie te verzamelen over hoe dicht centrale banken, en de Fed in het bijzonder, bij het einde van de verkrapping zijn."

Marktkenners gaan ervan uit dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voorzichtig zal zijn met uitspraken over het toekomstige rentebeleid.

"In zo'n volatiele tijd kan de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op het Jackson Hole symposium cruciaal zijn voor het marktsentiment", zeiden marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik. Als Powell zich te havikistisch opstelt, komen aandelen mogelijk verder onder druk te staan.

Maar Powell zal ook geen victorie willen kraaien, denkt CMC. "Het is duidelijk dat de Fed gelooft dat de strijd tegen de inflatie nog lang niet gestreden is. In die context is het onwaarschijnlijk dat Powell voor dovish verrassingen zal zorgen."

Marktanalist Philip Marey van Rabobank verwacht dat Powell zal benadrukken dat het beleidscomité gefocust blijft op de inkomende economische data, "aangezien er nog een complete ronde cijfers aankomt", voorafgaand aan het volgende rentebesluit van de Fed, dat op 20 september wordt verwacht.

"Hij heeft waarschijnlijk geleerd van de juni-vergadering toen hij van tevoren sterk aandrong op het overslaan van een renteverhoging en de data die vlak daarna uitkwamen juist vroegen om het doorgaan met renteverhogingen. Dit bleek ook uit de verhoging van de dot plot die tegelijk met het overslaan van de renteverhoging plaatsvond. Daarom zal hij deze keer denk ik voorzichtiger zijn", aldus Marey.

Wel verwacht de marktanalist van Rabobank dat Powell "positief gestemd zal zijn over de inflatieontwikkelingen, maar ook zal aangeven dat er nog een lange weg te gaan is."

"Per saldo denk ik dat hij de huidige marktverwachtingen dat de Fed een renteverhoging in september zal overslaan niet zal proberen tegen te spreken", aldus Marey. Volgens de CME FedWatch Tool denkt bijna 89 procent van de markt dat de Fed de rente eind september niet zal verhogen.

De Jackson Hole-bijeenkomst vindt plaats tussen donderdag 24 en zaterdag 26 augustus. Het programma is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat vrijdag de 25e de belangrijkste dag is qua toespraken van prominenten. De speech van Powell wordt vrijdag rond 16.00 uur Nederlandse tijd verwacht.

Niet alleen Powell zal spreken tijdens Jackson Hole. Voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde komt ook aan het woord, op vrijdagavond om 21.00 uur onze tijd.