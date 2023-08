Valuta: Chinese centrale bank voorzichtig met stimuleren

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese yuan staat onder druk door de zwakkere economische vooruitzichten in het land, dat kampt met grote schulden in de vastgoedsector en bij de lokale overheden, na jarenlange stimuleringen.

Verwacht werd dat de nieuwe voorzitter van de Chinese centrale bank zich zou willen laten gelden na zijn aantreden en de Chinese munt zou laten aansterken met stimuleringsmaatregelen, maar diens aanpak lijkt vooralsnog voorzichtig te zijn, stelde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in gesprek met ABM Financial News.

Omdat China zijn schulden wil afbouwen moet men daar natuurlijk ook voorzichtig mee zijn.

The Wall Street Journal schrijft maandag dat het IMF de groei van de Chinese economie ziet terugzakken tot minder dan 4 procent in de komende maanden, waar dat in de afgelopen decennia doorgaans meer dan het dubbele was. Capital Economics in Londen stelt dat de trendgroei inmiddels is gezakt naar 3 procent en verder zal dalen tot 2 procent in 2030.

De verdubbeling van de Chinese economie in 2035, een doelstelling uit 2020 van president Xi Jinping, zal dan niet worden gehaald en de vraag is of China dan nog wel de Verenigde Staten zal inhalen als grootste economie ter wereld.

"De bom van bevolkingsafname in China zal nog afgaan, er zijn erg veel schulden, buitenlandse investeerders trekken zich terug, Chinese consumenten geven minder geld uit, Chinese technologieproducenten kampen met restricties uit het Westen en ook Chinese investeringen in in het westen worden door regelgeving ingeperkt", somde Mevissen de problemen voor de Chinese economie op. "Er staan weinig lichten op groen op dit moment."

Dat komt tot uitdrukking in de wisselkoers van de yuan tegenover de dollar. De dollar is inmiddels boven het niveau van 7,3 yuan, waarop de Chinese centrale bank zich doorgaans wat ongemakkkelijker begint te voelen.

Na het aantreden van de nieuwe voorzitter van de centrale bank, stelde Rabobank zijn verwachtingen voor de koers in het derde kwartaal iets neerwaarts bij, van 7,30 naar 7,25, en een koers van 7,20 in het vierde kwartaal. "Maar de risico's voor die verwachting liggen aan de bovenkant", waarschuwde Mevissen. "Het lijkt erop dat de centrale bank voorzichtig is met stimuleren." Een renteverlaging is nog wel een mogelijkheid, maar monetaire verruiming door effecten op te kopen verwacht Mevissen niet. Daarbij moet het renteverschil met de Verenigde Staten niet te groot worden, om de Chinese munt op peil te houden.

Mevissen merkt op dat de yuan na de Japanse yen en de Maleisische ringgit de slechtst presterende munt in Azië is dit jaar.

De euro/dollar koers heeft daar weinig mee te maken. Rabobank denkt dat het recessierisico en afkoelende economische cijfers in de komende maanden een vlucht naar de dollar als veilige haven in gang kunnen zetten, waardoor de euro/dollar over zes maanden kan terugzakken tot 1,06. In de komende maand kan mogelijk eerst nog een kortstondig herstel tot 1,09 plaatsvinden.