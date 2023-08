AEX breidt openingswinst uit, koerssprong Corbion

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting de klok van elf uur in het groen, geholpen door de inflatiecijfers uit Duitsland.



De AEX wist 0,5 procent bij te schrijven, nadat de index vorige week nog bijna 4 procent verloor.

Vergeleken met een maand eerder daalden de producentenprijzen in Duitsland afgelopen maand met 1,1 procent. Op jaarbasis daalden de prijzen zelfs met 6,0 procent. In juni stegen de prijzen nog met 0,1 procent op jaarbasis.

Vooral de lagere energieprijzen droegen bij aan de lagere producentenprijzen. De stroomprijs was 30 procent lager dan een jaar eerder en die van aardgas 16,2 procent. Maar ook de prijzen van halffabricaten daalden, stelde Destatis. Daarnaast stegen de prijzen van consumptie- en kapitaalgoederen minder sterk dan in voorgaande maanden.

Vanuit China kwam er opnieuw weinig steun en noteerden de beurzen in Hong Kong en Shanghai opnieuw lager. Dit ondanks dat de centrale bank in China wederom de rente, ditmaal van de eenjarige loan prime, met 10 basispunten had verlaagd. De vijfjarige variant bleef op 4,2 procent. Analisten gepolst door persbureau Reuters hadden echter een steviger ingrijpen verwacht, met een verlaging van 15 basispunten voor zowel de eenjarige als de vijfjarige rente.

De Chinese centrale bank vreest onder meer dat de problemen van de worstelende vastgoedsector over kunnen slaan naar andere delen van de economie, waar de groei nu al stagneert.

Volgens investment manager Friso Rengers van ING is de recente neerwaartse beweging van de beurs geen duidelijk begin van een neerwaartse trend, maar ondersteept deze wel enkele uitdagende factoren.

Uitdagingen zoals de onverwachte renteklim van de afgelopen tijd en ook de moeilijkheden van de Chinese economie contrasteren met eerder beleggersoptimisme over eerst de Chinese heropening en daarna stimuleringsmaatregelen in 's werelds tweede economie. Tenslotte, doordat de Amerikaanse dollar wat aantrok tegenover veel andere valuta, was er ook vanuit de wisselkoersen geen steun, aldus Rengers.

Verder verwacht de analist dat de financiële markten waarschijnlijk weinig grote uitslagen zullen laten zien, gezien wat er al aan koersbeweging is geweest de afgelopen weken. Hierbij ging het vaak om bedrijfswinsten en de oplopende kapitaalmarktrentes. Nu zal de aandacht de komende dagen weer meer uitgaan naar de centrale bankiers die vanaf donderdag verzamelen in Jackson Hole en macrotrends op basis waarvan nieuwe verhaallijnen kunnen ontstaan, aldus Rengers.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0881 en de prijs voor een vat Brentolie steeg met 0,8 procent naar 86,46 dollar. Vorige week was er nog sprake van het eerste weekverlies voor de olieprijs, na zeven weken van stijging. Beleggers zoeken momenteel naar een balans tussen enerzijds het verkrappende aanbod als gevolg van OPEC+-verlagingen en anderzijds de zorgen over de groei van de wereldwijde vraag te midden van hoge rentetarieven en een haperend economisch herstel in China.

Stijgers en Dalers

Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop met een koerswinst van 3,1 procent. Afgelopen week stond de koers van de verzekeraar nog onder druk na cijfers, ondanks overwegend positieve analistencommentaren. Philips kon 2,3 procent bijschrijven en de chippers droegen ook hun steentje bij. Besi, ASMI en ASML stegen respectievelijk 1,9, 1,8 en 1,0 procent.

IMCD daalde 0,2 procent na een advies- en koersdoelverlaging door KBC Securities. Prosus werd 1,2 procent goedkoper en Adyen verloor nog eens 5,9 procent na al een koersimplosie van 44 procent afgelopen week, na cijfers. Opnieuw waren er analisten die hun adviezen en koersdoelen voor de betaalspecialist verlaagden.

In de AMX profiteerde Corbion met een koersstijging van ruim 6 procent na een adviesverhoging naar Kopen door zakenbank Berenberg. Arcadis won daarnaast 1,9 procent, dankzij een koopadvies van Jefferies.

In de AScX won Fastned 0,9 procent, ondanks een koersdoelverlaging door Berenberg. Wel handhaafde de zakenbank het koopadvies voor Fastned.

Azerion sloot de gelederen met een verlies van ruim 3 procent. De halfjaarcijfers van B&S Group resulteerden in een koersverlies van 2,1 procent. ING was desalniettemin te spreken over de cijfers van B&S.