KBC verlaagt koersdoelen Azelis en IMCD

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities is voorzichtiger geworden over spelers in de sector speciale chemicaliën, na enigszins tegenvallende bedrijfscijfers. Dit maakte de bank maandag bekend. Na de nieuwe vooruitzichten en de zwakker dan verwachte halfjaarwinst van Azelis heeft KBC het koersdoel voor het aandeel verlaagd van 30,00 naar 28,40 euro bij een onveranderd koopadvies. KBC vond de daling van de autonome groei aanzienlijk, maar verwacht dat de impact op de waardering beperkt zal zijn, omdat de analisten al een vertraging verwachtten. De bank denkt ook dat de lagere groei gedeeltelijk wordt gecompenseerd door margeverbeteringen gezien de gerealiseerde kostenbesparingen en de positieve effecten van acquisities. Ook voor IMCD is KBC negatiever geworden en is het advies verlaagd van Kopen naar Accumuleren en is het koersdoel verlaagd van 156,00 naar 144,00 euro. Volgens KBC is dit vooral het gevolg van de nieuwe vooruitzichten en een zwakker dan verwachte eerste jaarhelft. De daling van de autonome groei levert de belangrijkste bijdrage aan de lagere waardering, echter dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een lichte stijging van de marges als gevolg van de overnamedynamiek bij IMCD, aldus KBC. Bron: ABM Financial News

