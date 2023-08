KBC Securities verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 2.000 naar 1.500 euro, maar handhaafde het koopadvies. KBC Securities blijft positief over de langere termijn voor Adyen, maar denkt dat de tegenwind die de betaalspecialist in de eerste zes maanden ondervond, nog wel even zal aanhouden. Het aandeel Adyen daalde maandag nog eens 5,3 procent naar 825,90 euro. Bron: ABM Financial News

