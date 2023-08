AEX nipt hoger van start gegaan, Adyen zet daling voort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,1 procent hoger op 735,72 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop met een koerswinst van anderhalf procent. Afgelopen week stond de koers van de verzekeraar nog onder druk na cijfers, ondanks overwegend positieve analisten commentaren. ASML en Philips wonnen vanochtend ongeveer een procent. Adyen verloor daarentegen nog eens ruim vier procent na al een koersimplosie van 44 procent afgelopen week, na cijfers. Opnieuw waren er analisten die hun adviezen en koersdoelen voor de betaalspecialist verlaagden. In de AMX profiteerde Corbion met een koersstijging van vijf procent van een adviesverhoging naar Kopen van zakenbank Berenberg. Arcadis won daarnaast anderhalf procent, na een koopadvies van Jefferies. In de AScX won Fastned twee procent, ondanks een koersdoelverlaging door Berenberg. Wel handhaafde de zakenbank het koopadvies voor Fastned. Ebusco daalde met ruim een procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.