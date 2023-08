Country Garden raakt plek in de Hang Seng index kwijt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Country Garden zal worden verwijderd uit de Hang Seng index van de beurs van Hongkong. Afgelopen vrijdag maakte de uitbater van de index dit bekend. De exploitant van Hang Seng Indexes zei dat het bedrijf met ingang van 4 september zal worden verwijderd. Country Garden Services Holdings zal ook worden verwijderd uit de Hang Seng China Enterprises Index. De projectontwikkelaar zag de afgelopen weken de aandelen fors dalen. Country Garden miste vorige week rentebetalingen op zijn dollarobligaties en waarschuwde dat het verwachtte zijn grootste verlies te boeken sinds de beursgang 16 jaar geleden. Het bedrijf schortte eerder deze week ook de handel in zijn bedrijfsobligaties op de Shanghai Stock Exchange op. De Hang Seng index zelf heeft in augustus meer dan 10 procent aan waarde verloren en stevent af op de slechtste maand sinds oktober 2022. Bron: ABM Financial News

