AEX start handelsweek vermoedelijk nipt in het groen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. Afgelopen week verloor de AEX op weekbasis nog bijna vier procent op een slotstand van 735,04 punten. Ongeveer de helft van het verlies kan op het conto worden geschreven van de koersimplosie van betaalspecialist Adyen, dat een weging in de index kent van ruim vijf procent. Sinds het neerzetten van de jaartop eind juli op 795 punten heeft de index nu ongeveer 7,5 procent prijs gegeven. Naast ruimte voor winstnemingen, de AEX noteert in het lopende jaar nog altijd op een plus van bijna zeven procent, wijzen marktanalisten met de beschuldigende vinger vooral naar de Chinese vastgoedmarkt en de oplopende Amerikaanse rente. Tegenvallende Chinese macrocijfers en de aanvraag voor faillissementsbescherming in de VS van de Chinese vastgoedreus Evergrande, dat kreunt onder een schuldenberg van circa 300 miljard dollar, noopte de People's Bank of China afgelopen week tot verlagingen van twee belangrijke beleidsrentes, naast kapitaalinjecties om de yuan te ondersteunen. De Chinese centrale bank vreest onder meer dat de problemen van de worstelende vastgoedsector over kunnen slaan naar andere delen van de economie, waar de groei nu al stagneert. Vanochtend verlaagde de centrale bank in China wederom de rente, ditmaal van de eenjarige loan prime, met 10 basispunten. De vijfjarige variant bleef op 4,2 procent. Analisten gepolst door persbureau Reuters hadden een steviger ingrijpen verwacht, met een verlaging van 15 basispunten voor zowel de eenjarige als de vijfjarige loan prime. Chinese beleggers reageren teleurgesteld en de Hang Seng index in Hongkong verliest vanochtend ongeveer anderhalf procent, terwijl de Shanghai Composite een half procent prijsgeeft. Tokio en Seoel winnen vanochtend wel enkele tienden van een procent. Amerikaanse rente Daarnaast houdt vooral de oplopende rente op Amerikaanse staatsobligaties de gemoederen onder beleggers bezig. Nu het inflatiegevaar ingedamd lijkt en het recessie-scenario hoogstwaarschijnlijk van de baan is, overpeinzen beleggers opeens de implicaties van een zachte landing van de economie en de impact daarvan op de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente viel vrijdag wel wat terug, nadat afgelopen week jaarrecords werden aangescherpt tot boven de 4,30 procent, ofwel rond het niveau voorafgaand aan de kredietcrisis van 2008. Wall Street sloot vrijdag bijna onveranderd, maar hoofdgraadmeter S&P 500 moest op weekbasis wel een verlies van bijna twee procent incasseren. Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend op 1,0881. Een maand geleden piekte de euro nog op 1,1238 dollar. De Amerikaans olie-future wint vanochtend 0,7 procent. Vrijdag steeg de future nog ruim een procent naar 81,25 dollar per vat. Wel was sprake van het eerste weekverlies na zeven weken van stijging. De kalender is deze week redelijk gevuld, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, die donderdag van start gaat. "De beleidsmakers zullen moeten overwegen of China zijn 'Lehman'-moment tegemoet gaat en hoe de stijgende obligatierente de wereldeconomie zal beïnvloeden", aldus Frank Vranken, chief investment officer van Edmond de Rothschild Europe. Bedrijfsnieuws B&S Group behaalde in de eerste zes maanden van 2023 een hogere omzet, maar zag de groei sterk vertragen in het tweede kwartaal door zwakke vraag in de segmenten Liquors en Food. De nettowinst daalde van 16,7 miljoen naar 12,2 miljoen euro. Ajax en Dinamo Zagreb bereikten overeenstemmingover de overgang van Josip Sutalo naar Ajax. De clubs zijn een transfersom overeengekomen waarbij Ajax minimaal 20,5 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger betaalt. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 23,5 miljoen euro. Berenberg verhoogde maandag het advies voor Corbion van Houden naar Kopen, maar het koersdoel werd wel verlaagd van 30,00 naar 25,00 euro. En de zakenbank verlaagde ook het koersdoel voor Fastned van 45,00 naar 43,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Zakenbank Jefferies verlaagde vrijdagavond het advies voor Adyen van Kopen naar Houden en het koersdoel van 1.983 naar 850 euro. Daarnaast startte Jefferies met het volgen van het aandeel Arcadis met een koopadvies en een koersdoel van 52,00 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde vrijdag fractioneel tot 4.369,71 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 34.500,66 punten en de Nasdaq verloor 0,2 procent op 13.290,78 punten. Bron: ABM Financial News

