Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Fastned

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Fastned verlaagd van 45,00 naar 43,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandagochtend uit een rapport van de zakenbank. Analist James Carmichael wees in dit rapport op de halfjaarcijfers van Fastned, met een omzet die onder de consensusverwachtingen lag, hoewel sterke brutomarges voor het eerst een positieve onderliggende EBITDA opleverden. Fastned bleef zijn aanwezigheid vergroten door 28 stations en nog eens 20 locaties aan zijn pijplijn toe te voegen, waaronder de eerste in Denemarken. De bezettingsgraad was volgens Berenberg gezond en zal waarschijnlijk stijgen, ondersteund door de groei van de verkoop van elektrische auto's, aldus Carmichael. Berenberg heeft de recente bedrijfsresultaten van Fastned verwerkt en brengt enkele wijzigingen aan in zijn vooruitzichten. De zakenbank denkt dat het tempo waarin Fastned de komende twee jaar nieuwe stations opent, iets lager zal zijn dan eerder gedacht. Berenberg verwacht dat Fastned tegen 2030 iets minder dan 750 locaties heeft bereikt, tegenover de doelstelling van het bedrijf zelf van 1.000. Indien Fastned de eigen doelstelling haalt, dan is dat positief en biedt dit extra opwaarts potentieel, aldus Carmichael. Ten slotte wijst de analist erop dat Fastned profiteert van regelgeving, die vereist dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto's komen op de belangrijkste snelwegen in Europa. En een toenemend aantal elektrische wagens op de weg, zal de marge van Fastned op lange termijn ondersteunen, voorziet Berenberg. Op termijn levert dit het bedrijf een EBITDA-marge van meer dan 40 procent op, verwacht Carmichael. Bron: ABM Financial News

