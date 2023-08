Jefferies zet Arcadis op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies is het aandeel Arcadis gaan volgen met een koopadvies en een koersdoel van 52,00 euro. Dit bleek uit een rapport maandagochtend. Arcadis is volgens Jefferies een toonaangevend bedrijf op het gebied van technisch advies- en ontwerpdiensten, met een verwachte netto-omzet van 3,8 miljard euro in 2023, staat op de vijfde plaats wereldwijd, met een marktaandeel van circa 1 procent in een gefragmenteerde markt, aldus analist David Kerstens. Arcadis mikt op een autonome omzetgroei van ongeveer 5 procent, in lijn met branchegenoten. Dit wordt ondersteund door een ESG-wind in de rug en stimuleringspakketten, zoals de EU Green Deal en IRA, waardoor het orderboek steeds verder oploopt. Maar Kerstens wijst erop dat Arcadis wel moeite heeft om goed personeel te vinden. Tussen 2017 en 2022 groeide het personeelsbestand met gemiddeld 2 procent, afgeremd door de beperkte beschikbaarheid van getalenteerde ingenieurs. Wel steeg in deze periode de arbeidsproductiviteit met 2 procent per jaar dankzij digitalisering. De winstgevendheid van Arcadis is de afgelopen vijf jaar met 300 basispunten gestegen naar een EBITA-marge van naar verwachting 10,2 procent in 2023. De analist verwacht dat Arcadis zijn EBITA-margedoelstelling voor de middellange termijn zal verhogen tot boven de 12 procent tijdens de komende strategie-update door de nieuwe CEO in november. Kerstens denkt dat de belangrijkste drijfveer de verbetering van de arbeidsproductiviteit zal zijn, die nog steeds tot de laagste in de sector behoort. Jefferies verwacht een hoge enkelcijferige EBITA-groei per jaar, wat zal leiden tot een stijgende ROIC met meer dan 10 procent. Sectorgenoten zitten volgens de zakenbank op ongeveer 8,5 procent. Ten slotte wijst Kerstens op de sterke balans van Arcadis, met een nettoschuld die is gedaald tot 1,8 keer de EBITDA voor 2023, wat ruimte biedt voor verdere consolidatie in een gefragmenteerde markt. De analist benadrukt dat op dit moment de aandelen Arcadis worden verhandeld tegen een korting van 20 procent ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel Arcadis sloot vrijdag op 40,72 euro. Bron: ABM Financial News

