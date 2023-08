B&S Group houdt last van inflatie

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in de eerste zes maanden van 2023 een hogere omzet behaald, maar zag de groei sterk vertragen in het tweede kwartaal door zwakke vraag in de segmenten Liquors en Food. Dit maakte het bedrijf maandag voorbeurs bekend.

De halfjaaromzet bedroeg 1,057 miljard euro, wat 7,6 procent meer is dan de 983 miljoen euro in de eerste helft van 2022. ING rekende vooraf op 1,077 miljard.

De nettowinst daalde van 16,7 miljoen naar 12,2 miljoen euro.

In het tweede kwartaal groeide de omzet slechts marginaal, met 0,3 procent, van 530 miljoen naar 531,6 miljoen euro. ING rekende hier vooraf op een minder sterke vertraging tot 4 procent groei in het tweede kwartaal.

"Inflatie blijft zowel onze kostenbasis als het klantgedrag beïnvloeden", stelde CEO Peter van Mierlo maandag. "Alle segmenten toonden groei in het tweede kwartaal, behalve Liquors en Food."

In Liquors daalde de omzet met 2,3 procent in het eerste halfjaar en in Food met 3,6 procent.

In het eerste kwartaal was er nog een sterkere autonome groei van 12 procent van de totale omzet, omdat een jaar eerder veel markten nog op slot waren door de coronapandemie en de vergelijkingsbasis dus makkelijk was.

De brutomarge steeg van 14,1 procent een jaar eerder tot 14,9 procent in het afgelopen halfjaar. ING verwachtte hier een daling tot 13,8 procent.

Het EBITDA-resultaat steeg iets, van 40,8 miljoen naar 42,2 miljoen euro. De prognose van ING was een daling tot 31,2 miljoen euro. De EBITDA-marge daalde licht, van 4,1 naar 4,0 procent, door hogere personeels- en operationele kosten.

Outlook

B&S verwacht dat de uitdagende marktomstandigheden in verschillende markten zullen aanhouden, maar blijft vertrouwen op de onderliggende trend en de vooruitzichten voor de langere termijn. Het bedrijf wil in november een strategie-update bekendmaken.

"We blijven onzekerheden zien rond inflatie en verwachten dat het koopgedrag van consumenten een factor zal blijven die de omzet en marges in 2023 raakt. We verwachten te blijven groeien in de segmenten Personal Care, Beauty, Health en Retail, maar met minder sterke percentages dan in de eerste helft van 2023."

In Liquors en Food verwacht B&S een daling, doordat de marktomstandigheden van het tweede kwartaal zullen aanhouden in de rest van het jaar.

Al met al rekent B&S op een "marginale" omzetgroei in de tweede helft van het jaar, met hogere marges door de samenstelling van de inkomsten. Dit zou een EBITDA-marge rond 5 procent moeten opleveren.