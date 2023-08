Berenberg plaatst Corbion op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het advies voor Corbion verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel verlaagd van 30,00 naar 25,00 euro. De analisten van Berenberg blijven evenwel sceptisch over de lange termijn vooruitzichten voor PLA, ofwel bioplastic. Bovendien is door een slechte oogst en een dalende Chinese productie de prijs voor suiker gestegen, en dat is een belangrijke grondstof voor Corbion, merkten de analisten op. "En de balans heeft er ook wel eens beter uitgezien", schreven de analisten in hun rapport over Corbion. Kortom, genoeg om je zorgen te maken, vinden de analisten. Maar het aandeel is volgens de zakenbank inmiddels wel aantrekkelijk gewaardeerd. Het noteert ruim onder het historische gemiddelde, en dat zorgt voor de koopaanbeveling. Het aandeel Corbion sloot vrijdag op 20,44 euro. De koers is sinds begin dit jaar bijna gehalveerd. Bron: ABM Financial News

