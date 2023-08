China verlaagt opnieuw de rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) China heeft opnieuw de rente verlaagd. Dit bleek maandag uit een rapport van de People's bank of China. De laatste tijd wordt de Chinese centrale bank steeds actiever, nu de Chinese economie meer en meer vertraagt. Vorige week kwam de Chinese centrale bank ook in actie, waarna werd verwacht dat dit een opmaat zou zijn naar meer ingrijpen door de bank. De eenjarige loan prime werd maandag met 10 basispunten verlaagd naar 3,45 procent. De vijfjarige variant bleef op 4,2 procent. Analisten gepolst door persbureau Reuters hadden evenwel een steviger ingrijpen verwacht, met een verlaging van 15 basispunten voor zowel de eenjarige als de vijfjarige loan prime. De Chinese aandelenbeurzen gaven na het besluit van de centrale bank verder terrein prijs. Bron: ABM Financial News

