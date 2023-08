Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 16 punten voor de Duitse DAX en een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten hoger te openen.

De Europese beurzen hebben vrijdag de week in mineur afgesloten.

Beleggers maakten zich zorgen over de oplopende rentes en de vastgoedcrisis in China, waar Evergrande donderdagavond laat in New York een aanvraag heeft ingediend voor een zogeheten Chapter 15 voor faillissementsbescherming.

"Het is nu dus aan de Chinese overheid en de centrale bank om de economie weer wat leven in te blazen", vindt marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

De Amerikaanse tienjaarsrente viel vrijdag wat terug, nadat deze week de jaarrecords werden aangescherpt tot boven de 4,30 procent en daarmee het hoogste niveau sinds 2008 aantikte.

"Wat betreft de terugkeer van de zorgen over de inflatie lijken de markten op dit moment de trends in 2022 te herhalen", schreven marktanalisten van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De kalender is volgende week wel weer redelijk gevuld. De meeste aandacht zal uitgaan naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, die eind volgende week plaatsvindt.

"De beleidsmakers zullen moeten overwegen of China zijn 'Lehman'-moment tegemoet gaat en hoe de stijgende obligatierente de wereldeconomie zal beïnvloeden", aldus Frank Vranken, chief investment officer van Edmond de Rothschild Europe.

De inflatie in de eurozone is in juli volgens de verwachting afgekoeld tot 5,3 procent. De kerninflatie kwam, zoals een voorlopig cijfer al toonde, uit op 5,5 procent.

Verder daalden de Britse detailhandelsverkopen in juli met 1,2 procent op maandbasis, waar een kleine daling van 0,4 procent was voorzien.

De euro/dollar noteerde vrijdag licht lager op 1,0865. WTI-olie kostte iets meer dan 80 dollar per vat. Het krappe aanbod van OPEC+ heeft volgens BMI een bodem onder de prijzen gelegd, maar voorlopig is er ook beperkt opwaarts potentieel.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam was Adyen aanvankelijk één van de weinige stijgers, maar deze winst sloeg al gauw weer om in verlies. Donderdag verloor het betaalbedrijf bijna 40 procent aan beurswaarde na slecht ontvangen halfjaarcijfers. Veel analisten verlaagden vandaag hun koersdoel voor Adyen. Het aandeel daalde vrijdag nog eens 3 procent.

De 'chippers' vonden na de goed ontvangen kwartaalcijfers van Applied Materials vandaag de weg omhoog. In Amsterdam steeg ASML 0,9 procent, ASMI 1,1 procent en Besi won zelfs 1,9 procent.

In Parijs leverde sectorgenoot Worldline 2,5 procent in. Significante stijgers waren er nauwelijks in de CAC 40. Capgemini wist er een winst van 1,4 procent uit te slepen. Unibail-Rodamco-Westfield leverde ruim 2 procent in.

Rheinmetall ging aan kop in de DAX met een bescheiden winst van 0,8 procent en ook E.ON en SAP bleven in het groen. Vastgoedbedrijf Vonovia leverde bijna 2 procent in, Zalando 3,7 procent en Sartorius 3,8 procent.



Euro STOXX 50 4.213,60 (-0,3%)

STOXX Europe 600 448,49 (-0,6%)

DAX 15.574,26 (-0,7%)

CAC 40 7.164,11 (-0,4%)

FTSE 100 7.262,43 (-0,7%)

SMI 10.839,06 (-0,4%)

AEX 735,04 (-0,4%)

BEL 20 3.579,03 (-1,0%)

FTSE MIB 27.761,98 (-0,4%)

IBEX 35 9.260,30 (-0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaat Wall Street een rode opening tegemoet, na vrijdag dicht bij huis te zijn gebleven. Zo verloor de S&P 500 voor de derde week op rij en boekte een weekverlies van bijna 2 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente viel vrijdag wat terug en noteerde op 4,25 procent, nadat deze week de jaarrecords werden aangescherpt tot boven de 4,30 procent en daarmee het hoogste niveau sinds 2008 aantikte.

De recente stijging van de rentes "beweegt de markt", zei senior marktstrateeg Scott Wren van het Wells Fargo Investment Institute, op vrijdag. De daling van de aandelenkoersen deze week is "voornamelijk gekoppeld aan hogere obligatierendementen en het potentieel voor de Fed om meer te doen" . Dit door het monetaire beleid te verstrakken om zo de inflatie terug te dringen.

"Wij zien nog meer neerwaartse risico’s" in aandelen na de rally eerder dit jaar, zei Wren, wijzend op de verwachting van het Wells Fargo Investment Institute dat de S&P 500-index in 2023 zal eindigen op 4.100 punten. Dat is ongeveer 6 procent lager dan het huidige niveau van de index.

De aandacht van de markt is ook gericht op de problemen in China, nadat bouwer Evergrande faillissementsbescherming had aangevraagd bij Amerikaanse rechtbanken en de People's Bank of China moest inspringen om de eigen valuta te helpen.

Zorgen over de solvabiliteit van Evergrande's sectorgenoot Country Garden "hebben ook niet geholpen en de zorgen over besmetting van het schaduwbanksysteem hebben de onzekerheid vergroot", zei Michael Hewson, chief marktanalist bij CMC Markets UK, in een notitie. Dit nadat de Chinese vermogensbeheerder Zhonghzi een couponbetaling had gemist.

De kalender is komende week redelijk gevuld, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, die eind volgende week plaatsvindt.

"De beleidsmakers zullen moeten overwegen of China zijn 'Lehman'-moment tegemoet gaat en hoe de stijgende obligatierente de wereldeconomie zal beïnvloeden", aldus Frank Vranken, chief investment officer van Edmond de Rothschild Europe.

De euro/dollar noteerde vrijdag nagenoeg onveranderd op 1,0871.

Ook de olieprijzen werden negatief beïnvloed door de problematiek in China en beleefden het eerste weekverlies na 7 weken van stijging. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 81,25 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht en de outlook voor het vierde kwartaal werd ook positief ontvangen. Het aandeel van de toeleverancier in de chipsector steeg 3,7 procent.

Deere wist in het afgelopen kwartaal de verwachtingen te verslaan en de outlook werd nog eens verhoogd. De nieuwe outlook ligt duidelijk boven de analistenconsensus. Toch ging het aandeel van de fabrikant van landbouwmachines omlaag en moest ruim 5 procent terrein prijsgeven.

WeWork voert een omgekeerde aandelensplitsing door van 1 nieuw aandeel voor 40 bestaande aandelen om de aandelenkoers weer boven de 1 dollar te krijgen, hetgeen vereist is om genoteerd te mogen blijven aan de NYSE. Het aandeel sloot ruim 11 procent lager op 0,14 dollar.

Aandelen van e-commercebedrijf Farfetch kregen een flinke koersdreun te verwerken na tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde ruim 45 procent lager.

S&P 500 index 4.369,71 (-0,01%)

Dow Jones index 34.500,66 (+0,07%)

Nasdaq Composite 13.290,78 (-0,20%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend verdeeld.

Nikkei 225 31.661,52 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.120,18 (-0,4%)

Hang Seng 17,703,08 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0880. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0871.

USD/JPY Yen 145,33

EUR/USD Euro 1,0880

EUR/JPY Yen 158,13

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - Juli (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 B&S Group - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers tweede kwartaal (VS)