Ajax?haalt Josip Sutalo

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Dinamo Zagreb hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Josip Sutalo naar Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club zondagavond bekend. De clubs zijn een transfersom overeengekomen waarbij Ajax 20,5 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger betaalt aan Dinamo Zagreb. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 23,5 miljoen euro. Sutalo doorliep sinds 2014 de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. De Kroatisch international stond nog tot medio 2028 onder contract bij de kampioen van Kroatië. Bron: ABM Financial News

