Nederland behoudt AAA-status

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland behoudt zijn AAA-kredietrating ondanks dat de economie in een recessie is beland. Dit oordeelde kredietwaardigheidsbeoordelaar Fitch Rating vrijdagavond in een nieuw rapport. De outlook is ook stabiel, zei Fitch. "De Nederlandse AAA-rating wordt ondersteund door een flexibele en open economie met een hoge toegevoegde waarde", aldus het ratingbureau, dat ook vertrouwen houdt in het begrotingsbeleid van Nederland. Wel is er meer onzekerheid over de fiscale outlook in 2024 en 2025 vanwege de aanstaande verkiezingen. Het bruto binnenlands product daalde in het tweede kwartaal met 0,3 procent in vergelijking tot het eerste kwartaal, toen er een daling van 0,4 procent op kwartaalbasis werd opgetekend. Volgens Fitch heeft de langdurige periode van hoge inflatie "het reële inkomen van huishoudens aangetast en het vertrouwen getemperd, terwijl ook de buitenlandse vraag is verzwakt, vooral in de belangrijkste markten van de eurozone." Voor heel 2023 rekent Fitch op een groei van 1,1 procent, gevolgd door een groei van 1,4 procent in 2024 en 2025. In 2022 groeide de Nederlandse economie nog met 4,4 procent. De inflatie komt dit jaar vermoedelijk uit op 4,5 procent en koelt in 2023 verder af tot 3,7 procent en in 2025 tot 2,5 procent, verwacht Fitch. De kredietbeoordelaar wijst verder op de gezonde Nederlandse bankensector, waar banken profiteren van gezonde kapitaalposities en solide en aangescherpte acceptatienormen. "De invloed van de stijgende rente op de kwaliteit van de activa zou beperkt moeten zijn, omdat de meeste Nederlandse woninghypotheken een lange rentevaste periode hebben", aldus Fitch. Bron: ABM Financial News

