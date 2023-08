'PBoC en toezichthouders willen stimulans Chinese economie' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De People's Bank of China en de financiële en effectentoezichthouders in China dringen aan op het stimuleren van leningen om de economie een impuls te geven. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag op basis van een bericht van de Chinese centrale bank. Ook moeten de risico's van lokale overheidsobligaties worden beperkt. De People's Bank en toezichthouders hielden vrijdag een vergadering, zei Bloomberg. De vastgoedcrisis in China bereikte afgelopen week zijn hoogtepunt met een aanvraag tot faillissementsbescherming van vastgoedreus Evergrande in de Verenigde Staten. Ook verlaagde de People's Bank een aantal rentes en greep de centrale bank in op de valutamarkt om de Chinese yuan te ondersteunen. Het muntpaar dollar/yuan noteerde vrijdag op 7,28. Bron: ABM Financial News

