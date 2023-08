Beleggers wachten op nieuws uit Jackson Hole

(ABM FN-Dow Jones) Het was opnieuw een rood gekleurde week op de beurzen. Oplopende rentes en problemen in China zorgden voor een week van terughoudendheid.

Komende week zijn we toe aan het laatste restje bedrijfscijfers, waardoor de aandacht vooral zal uitgaan naar de nodige macro-economische cijfers en de belangrijke bijeenkomst van centraal bankiers in Jackson Hole op donderdag en vrijdag. Beleggers hopen op meer duidelijkheid omtrent het monetaire beleid, nu de rentes de afgelopen week de jaarrecords wisten aan te scherpen.

De bijeenkomst in Jackson Hole heeft een uniek belang gekregen, omdat het een forum is voor beleidsmakers om dringende economische kwesties te bespreken en omdat het af en toe gebruikt wordt voor het doen van grote aankondigingen of het naar voren brengen van belangrijke ideeën.

Zo gebruikte Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, drie jaar geleden de gelegenheid in Jackson Hole om aan te kondigen dat de Fed een nieuw model had om te beoordelen of de rente moest worden verhoogd en op welke manier. Twee jaar geleden legde hij nog uit waarom de toenmalige inflatie een tijdelijk fenomeen zou kunnen blijken te zijn, vooral als gevolg van de heropening van de wereldeconomie na de coronapandemie.

Maandag begint bescheiden en zullen in Duitsland de producentenprijzen gedurende juli worden bekendgemaakt. Dinsdag is het dan aan Nederland om de prijzen van bestaande woningen in juli bekend te maken en in de VS staan de bestaande woningverkopen gedurende juli op de rol.

Woensdag is het dan weer tijd voor de voorlopige inkoopmanagersindexen die in verschillende landen bekend zullen worden gemaakt. In Nederland staan ook de investeringen gedurende juni en het consumentenvertrouwen voor augustus gepland. In de VS staan dan de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden en nieuwe woningenverkopen op de agenda.

Donderdag wordt in de VS meer bekend over de wekelijkse steunaanvragen, de orders voor duurzame goederen en de stand van de Chicago Fed Index. De Philadelphia Fed toonde afgelopen week een onverwacht stevig herstel.

Op vrijdag volgen er nog gegevens over de Duitse economie in het tweede kwartaal en het Ifo ondernemersvertrouwen voor augustus. Ook in Frankrijk worden de gegevens over het ondernemersvertrouwen gepubliceerd en doet in de VS de Universiteit van Michigan dat ook.

Cijferseizoen

Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen maar er staan nog een aantal interessante namen op de rol.

Maandag is het tijd voor de cijfers van B&S Group en is het in de VS aan Zoom Communications om de boeken te openen.

Dinsdag staat Cabka op het Damrak op de rol en in de VS is het dan aan Baidu, DuPont, Lowe’s en Macy’s om de cijfers te overleggen.

Woensdag is het aan Alfen en Kendrion om de boeken te openen en staat er een jaarvergadering bij Prosus gepland. In de VS zal de aandacht vooral uitgaan naar de cijfers van Nvidia, maar staan ook Peloton en Kohl’s op de rol.

Donderdag zullen Envipco en Van Lanschot Kempen inzage geven en vrijdag staan Sif en Eurocommercial op de agenda.

In België is het nog aardig druk komende week. Maandag en dinsdag is de agenda leeg, maar woensdag staan Agfa en MDxHealth op het menu.

Donderdag is het druk, met VGP, Deceuninck, Tessenderlo en Banimmo die de boeken openen. Vrijdag sluit What’s Cooking de week af met cijfers.