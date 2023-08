Adyen trekt AEX mee in misère

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gedaald, waarbij de koersimplosie van Adyen de AEX mee naar beneden trok. Met een slot van 735,04 punten op vrijdag verloor de index op weekbasis bijna 4 procent. Vorige week daalde de hoofdindex een procent met een slot op 765,16 punten.



"We moeten terug naar 2003 om een vergelijkbare koersdaling van een AEX-aandeel te vinden", zei investment manager Simon Wiersma van ING, doelend op de koersval van Ahold destijds van ruim 60 procent.



"Adyen was [donderdag] goed voor bijna de helft van de daling van 19 punten van de AEX-index", aldus Wiersma.



De stemming in Europa werd afgelopen week ook gedrukt door de ontwikkelingen in China. Wiersma van ING wees op de aanhoudende zorgen over de Chinese economie en vastgoedsector, die worden aangevuld met nieuwe problemen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders na berichten dat deze betalingen op beleggingsproducten hebben gemist.



De Chinese vastgoedreus Evergrande vroeg afgelopen week faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten en vorig weekend schortte vastgoedontwikkelaar Country Garden Holdings de handel in 11 onshore obligaties van het bedrijf en zijn dochterondernemingen op. Chinese macrodata over de industrie en detailhandel vielen tegen.



Beijing verlaagde afgelopen week twee belangrijke beleidsrentes en de People's Bank of China injecteerde kapitaal om de yuan te ondersteunen. ING is er niet van overtuigd dat dit genoeg is om de economische groei in China weer aan te jagen. Meer en ingrijpendere maatregelen zijn nodig, aldus de bank.



Naast de zorgen over China laaide ook de rentevrees weer op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar ruim 4,30 procent en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds 2008. Vrijdag zakte de rente terug tot 4,23 procent. Ook de dertigjarige rente in de VS staat op een zeer hoog niveau.



"Kijken we naar de globale rentecurve dan zien we dat deze op het hoogste niveau staan in 15 jaar. Niet geheel toevallig natuurlijk want dan hebben we het over het crisisjaar 2008", merkte marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank op.



Uit de notulen van de Federal Reserve bleek afgelopen week dat de beleidsmakers nog altijd opwaartse risico's zien voor de inflatie. Dat bood steun aan de dollar, maar de marktverwachting voor toekomstige renteverhogingen is nauwelijks veranderd.



Voor september rekent bijna 90 procent van de markt op een ongewijzigde rente. De kans op een verhoging in november wordt ingeschat op iets meer dan 30 procent.



Economen van KBC vinden het "verbijsterend" dat de kans op nog een renteverhoging in november zo laag wordt ingeschat, ondanks de vrij duidelijke guidance van de Fed.



De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0870, op weekbasis ruim een half procent lager. WTI-olie kostte vrijdag 81 dollar. Daarmee daalde de olieprijs op weekbasis 2 procent.



Stijgers en dalers



In de hoofdindex was Adyen de grootste daler, met een weekverlies van 44 procent, na slecht ontvangen halfjaarcijfers. Analisten van Jefferies vonden de tegenvallers groter dan verwacht. Berenberg haalde het aandeel van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel. Deutsche Bank hield het bij een stevige koersdoelverlaging, maar vindt het aandeel nog steeds koopwaardig. En ook Barclays verlaagde het koersdoel flink, net als Jefferies.



Philips was de enige stijger in de AEX en won afgelopen week ruim 10 procent. Exor heeft een belang van 15 procent genomen in Philips en is van plan dit belang langdurig aan te houden. Op korte termijn wil Exor het belang niet vergroten, maar er zijn afspraken met Philips gemaakt dat op langere termijn het belang mag stijgen tot maximaal 20 procent. Exor krijgt ook het recht een commissaris voor te dragen voor de RvC van Philips.



Aegon moest afgelopen week terrein prijsgeven na de cijfers en verloor ruim 6 procent. Dit ondanks de verbeterde kapitaalaanwas. Analisten waren positief over de resultaten. Berenberg wees op het aandeleninkoopprogramma, dat het aandeel steun zal bieden.



ArcelorMittal verloor bijna 4 procent na geruchten dat het bedrijf in de race is om US Steel te kopen.



In de Midkap waren er nauwelijks stijgers, met alleen een plus op weekbasis voor JDE Peet's, dat circa een half procent won.



Alfen leverde op weekbasis ruim 5,5 procent in, na een verlaging van de omzetverwachting. Voor dit jaar rekent Alfen nu op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 540 tot 600 miljoen euro. Wel herhaalde Alfen de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven tijdens de beleggers in mei dit jaar. Komende week volgen de volledige halfjaarcijfers.



TKH Group heeft in de eerste jaarhelft de omzet zien stijgen, maar wat minder sterk dan analisten hadden voorzien, en gaf een wat magere outlook voor heel 2023 af. Toch blijft ING positief over het bedrijf en blijft het aandeel op de favorietenlijst. Op weekbasis leverde het aandeel desondanks ruim 11 procent in.



Bij de kleine fondsen viel Fastned positief op, met een plus van bijna 9 procent op weekbasis, waarmee het snellaadbedrijf beloond werd voor zijn halfjaarcijfers, waarbij voor het eerst een positief onderliggend resultaat werd geboekt. De onderliggende EBITDA steeg van een verlies van 2,7 miljoen euro in de eerste helft van 2022 naar een winst van 2,8 miljoen euro in het afgelopen half jaar, terwijl het nettoverlies iets kleiner werd op 10,3 miljoen euro, van 11,4 miljoen euro een jaar eerder.



Op afstand van Fastned wist slechts een handjevol aandelen in de AScX in het groen te blijven, waarbij PostNL ruim een procent steeg op weekbasis. Accsys en Azerion leverden respectievelijk 10 en 13 procent in.



BAM verloor afgelopen week bijna 9 procent na de publicatie van cijfers. Het blijven uitdagende tijden voor de bouwer die enigszins teleurstelde. ING verwacht een lang en hobbelig herstel, maar vindt het aandeel ook te laag gewaardeerd.



Avantium heeft in de eerste helft van 2023 de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. De bouw van de FDCA-vlaggenschipfabriek in Delfzijl verloopt volgens schema. Wel slonk de kaspositie en Avantium zei te blijven kijken naar aanvullende financieringsopties. Het aandeel verloor op weekbasis 5 procent.

Bron: ABM Financial News