Wall Street boekt opnieuw een weekverlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven vrijdag dicht bij huis en zijn enigszins verdeeld gesloten. Desondanks verloor de S&P 500 voor de derde week op rij en boekte een weekverlies van bijna 2 procent.

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag fractioneel tot 4.370,04 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 34.510,38 punten en de Nasdaq verloor 0,2 procent op 13.290,78 punten.

De Amerikaanse tienjaarsrente viel vrijdag wat terug en noteerde op 4,25 procent, nadat deze week de jaarrecords werden aangescherpt tot boven de 4,30 procent en daarmee het hoogste niveau sinds 2008 aantikte.

De recente stijging van de rentes "beweegt de markt", zei senior marktstrateeg Scott Wren van het Wells Fargo Investment Institute, op vrijdag. De daling van de aandelenkoersen deze week is "voornamelijk gekoppeld aan hogere obligatierendementen en het potentieel voor de Fed om meer te doen" . Dit door het monetaire beleid te verstrakken om zo de inflatie terug te dringen.

"Wij zien nog meer neerwaartse risico’s" in aandelen na de rally eerder dit jaar, zei Wren, wijzend op de verwachting van het Wells Fargo Investment Institute dat de S&P 500-index in 2023 zal eindigen op 4.100 punten. Dat is ongeveer 6 procent lager dan het huidige niveau van de index.

De aandacht van de markt is ook gericht op de problemen in China, nadat bouwer Evergrande faillissementsbescherming had aangevraagd bij Amerikaanse rechtbanken en de People's Bank of China moest inspringen om de eigen valuta te helpen.

Zorgen over de solvabiliteit van Evergrande's sectorgenoot Country Garden "hebben ook niet geholpen en de zorgen over besmetting van het schaduwbanksysteem hebben de onzekerheid vergroot", zei Michael Hewson, chief marktanalist bij CMC Markets UK, in een notitie. Dit nadat de Chinese vermogensbeheerder Zhonghzi een couponbetaling had gemist.

De kalender is komende week redelijk gevuld, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, die eind volgende week plaatsvindt.

"De beleidsmakers zullen moeten overwegen of China zijn 'Lehman'-moment tegemoet gaat en hoe de stijgende obligatierente de wereldeconomie zal beïnvloeden", aldus Frank Vranken, chief investment officer van Edmond de Rothschild Europe.

De euro/dollar noteerde vrijdag nagenoeg onveranderd op 1,0871.

Ook de olieprijzen werden negatief beïnvloed door de problematiek in China en beleefden het eerste weekverlies na 7 weken van stijging. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 81,25 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht en de outlook voor het vierde kwartaal werd ook positief ontvangen. Het aandeel van de toeleverancier in de chipsector steeg 3,7 procent.

Deere wist in het afgelopen kwartaal de verwachtingen te verslaan en de outlook werd nog eens verhoogd. De nieuwe outlook ligt duidelijk boven de analistenconsensus. Toch ging het aandeel van de fabrikant van landbouwmachines omlaag en moest ruim 5 procent terrein prijsgeven.

WeWork voert een aandelensplitsing door van 1 nieuw aandeel voor 40 bestaande aandelen om de aandelenkoers weer boven de 1 dollar te krijgen, hetgeen vereist is om genoteerd te mogen blijven aan de NYSE. Het aandeel sloot ruim 11 procent lager op 0,14 dollar.

Aandelen van e-commercebedrijf Farfetch kregen een flinke koersdreun te verwerken na tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde ruim 45 procent lager.