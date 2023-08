Eerste weekverlies voor olie na 7 weken van stijging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe WTI-olie is vrijdag hoger gesloten en noteerde weer boven de 81,00 dollar. De gematigde winsten van vrijdag volgen op de prijsdaling van medio deze week, mede vanwege de zorgen in China. Een verder verslechterende vastgoedcrisis heeft de bezorgdheid over het trage economische herstel vergroot en de bereidheid van investeerders om risico's te nemen op nagenoeg alle markten verminderd. Ondanks de stijging van vandaag, verloor de WTI deze week dan ook 2,3 procent, wat betekent dat een reeks van zeven opeenvolgende wekelijkse winsten werd beëindigd. De rally is tot stilstand gekomen en olie lijkt steun te vinden rond de 80,00 dollar per vat, zegt Edward Moya, senior marktanalist bij Oanda. De Amerikaanse bedrijfscijfers zijn positief en voeden het optimisme dat het consumentenvertrouwen sterk blijft en dat consumenten bereid zijn om aan het einde van het jaar geld uit te geven en te reizen, voegt Moya toe. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,1 procent, ofwel 0,85 dollar, hoger op 81,25 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

