Adyen weer lager op rood Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag opnieuw lager gesloten, en na de koersval van 40 procent op donderdag leverde Adyen vandaag nog eens 3 procent in. De AEX daalde 0,4 procent naar 735,04 punten. Beleggers maken zich zorgen over de oplopende rentes en de vastgoedcrisis in China, waar Evergrande donderdagavond laat in New York een aanvraag heeft ingediend voor een zogeheten Chapter 15 voor faillissementsbescherming. "Het is nu dus aan de Chinese overheid en de centrale bank om de economie weer wat leven in te blazen", vindt marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Macro-economisch was het een rustige dag. Voor komende week kijken beleggers al uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Mogelijk dat hier hints worden gegeven door de grote centrale banken wat zij de komende periode van plan zijn. "We verwachten dat de lange rentes de komende twaalf maanden zullen dalen als gevolg van lagere economische groei en een vertraging van de inflatie", zei Simon Wiersma van ING. De euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0872 en de Amerikaanse tienjaarsrente liep met 7 basispunten terug naar 4,237 procent. De olieprijs bewoog nauwelijks. Stijgers en dalers In de AEX droeg Adyen opnieuw het rode licht, na een serie serieuze koersdoelverlagingen, volgend op de heel slecht ontvangen halfjaarcijfers van gisteren. ArcelorMittal en ABN AMRO werden 1,6 en 2,0 procent goedkoper. De 'chippers' vonden na de goed ontvangen kwartaalcijfers van Applied Materials vandaag de weg omhoog. ASML steeg 0,9 procent, ASMI 1,1 procent en Besi won zelfs 1,9 procent. Ook in de AMX waren er weinig stijgers. SBM Offshore won 1,2 procent en Galapagos werd 0,3 procent duurder. Basic-Fit en Fugro daalden daarentegen 2,5 en 2,4 procent. Aperam verloor 4,0 procent, maar gecorrigeerd voor het ex-dividend van vandaag was dit 2,2 procent. Fastned hield de wind in de zeilen en won nog eens 3,1 procent, na de eerder deze week goed ontvangen cijfers. CM.com steeg 1,4 procent. Hoogh Blarick breidde het belang in CM.com uit tot boven de 5 procent. Azerion en Accsys daalden 2,5 en 10,8 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerde de S&P 500 index een verlies van 0,2 procent. De Nasdaq daalde 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

