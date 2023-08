Topman Adyen belooft goed naar aandeelhouders te luisteren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Adyen zal goed naar zijn aandeelhouders luisteren. Dit beloofde co-CEO Ingo Uytdehaage in een telefoongesprek met Bloomberg. Volgens de topman heeft de markt altijd gelijk. Uytdehaage zei dit nadat het aandeel Adyen donderdag na de halfjaarcijfers met bijna 40 procent daalde en ook vandaag weer onder druk staat. In het gesprek zei de co-CEO ook dat de markt niet hoeft te rekenen op een aandeleninkoop. "We hebben altijd het beleid gehad dat we blijven investeren in onze activiteiten", zei Uytdehaage tegen Bloomberg. In een reactie zei handelaar Bert van der Pol van Today's Group dat de koersimplosie ook komt omdat Adyen slechts twee keer en niet vier keer per jaar zijn aandeelhouders bijpraat met een update. "Analisten zouden dat beter vinden", denkt Van der Pol. Daarbij geeft Adyen alleen een outlook voor de middellange termijn. "Maar als de marge dan zoveel afwijkt van deze middellangetermijndoelstelling, dan moet je dit eerder melden", vindt Van der Pol. Omdat dit niet is gebeurd, werd het aandeel donderdag zo hard afgestraft. Het aandeel Adyen daalt ook vrijdag nog eens 4,7 procent. Bron: ABM Financial News

