Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur 0,2 procent lager. De expiratie van belangrijke optiecontracten kan vrijdag voor de nodige volatiliteit zorgen, vooral als de S&P 500 zou dalen tot het niveau van 4.320 punten, zei Nomura. Donderdag sloot Wall Street ook al lager en op weekbasis dreigen er verliezen van rond de 2 procent voor de Dow, S&P en Nasdaq. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar ruim 4,30 procent en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds 2008. Vrijdag zakte de rente terug tot 4,23 procent. Ook de dertigjarige rente in de VS staat op een zeer hoog niveau. "Wat betreft de terugkeer van de zorgen over de inflatie lijken de markten op dit moment de trends in 2022 te herhalen", schreven marktanalisten van CMC Markets. Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. De kalender is volgende week redelijk gevuld, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, die eind volgende week plaatsvindt. "De beleidsmakers zullen moeten overwegen of China zijn 'Lehman'-moment tegemoet gaat en hoe de stijgende obligatierente de wereldeconomie zal beïnvloeden", aldus Frank Vranken, chief investment officer van Edmond de Rothschild Europe. De euro/dollar noteerde vrijdag min of meer onveranderd rond 1,0874. WTI-olie kostte circa 80 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Applied Materials presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht en de outlook voor het vierde kwartaal werd ook positief ontvangen. Het aandeel van de toeleverancier in de chipsector steeg vrijdag in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim 3 procent. Deere gaat in de voorbeurshandel ruim 2 procent hoger. De fabrikant van landbouwmachines wist in het afgelopen kwartaal de verwachtingen te verslaan en de outlook werd nog eens verhoogd. De nieuwe outlook ligt duidelijk boven de analistenconsensus. Slotstanden De Dow Jones index eindigde donderdag 0,8 procent lager op 34.474,83 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde ook 0,8 procent, naar 4.370,36 punten en de Nasdaq eindigde 1,2 procent lager op 13.316,93 punten. Bron: ABM Financial News

