Beursblik: Barclays zet koopadvies op Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het advies voor Prosus verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel verhoogd van 83,80 naar 86,80 euro. Dit bleek uit een rapport, nadat de Britse bank ook een koopadvies afgaf voor het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Volgens Barclays zien de fundamentals van Tencent er beter uit na de recente kwartaalupdate van de Chinese internetgigant. Ook lijken de Chinese toezichthouders hun agressieve opstelling richting techbedrijven te matigen. Nu het aandeel Tencent op het laagste niveau sinds eind 2022 staat, is dit volgens de analisten een goed moment om weer naar het aandeel te kijken. En Tencent is nog altijd goed voor ongeveer 77 procent van de intrinsieke waarde van Prosus, vervolgde Barclays. Kortom, ook hier is een koopaanbeveling nu op zijn plaats. Barclays is ook niet negatief gestemd over de bedrijven die de overige 23 procent vertegenwoordigen. Verder helpt het aandeleninkoopprogramma om de discount die het aandeel kent te verkleinen. Het aandeel Prosus daalde vrijdag 1,1 procent naar 63,91 euro. Bron: ABM Financial News

