Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden vrijdag rond het middaguur in het rood door de aanhoudende zorgen over China.

De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 446,50 punten, de Duitse DAX verloor 0,9 procent op 15.540,91 punten, de Franse CAC 40 ging 1,1 procent lager op 7.113,43 punten en de Britse FTSE 100 noteerde 1,0 procent in het rood op 7.238,86 punten.

Op weekbasis noteerde de DAX ruim anderhalf procent lager en de Stoxx 600 meer dan 2,5 procent.

"De zorgen over de gezondheid van de Chinese economie, samen met een verkoopgolf op wereldwijde obligaties, zorgt ervoor dat beleggers zich beginnen af te vragen hoe lang de rente nog op dit soort niveaus zal blijven", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"In de afgelopen dagen zijn de referentiekaders verschoven van hoe hoog de rente waarschijnlijk zal worden, naar hoe lang de rente waarschijnlijk op het huidige niveau zal blijven als de inflatie hardnekkig blijft", aldus de marktkenner.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag nog tot 4,30 procent maar is vrijdag gedaald tot 4,23 procent. De Duitse variant noteerde op 2,61 procent.

Vastgoedreus Evergrande diende donderdagavond laat in New York een aanvraag in voor een zogeheten Chapter 15 voor faillissementsbescherming.

De People's Bank of China greep donderdag wel in met een kapitaalinjectie van omgerekend 23 miljard dollar, om de koers van de yuan te steunen. De Chinese munt noteerde vrijdag ten opzichte van de dollar op 7,29 en 7,35 is mogelijk het niveau waarop Beijing verder zal moeten ingrijpen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0872. Een vat WTI-olie kostte vrijdag circa 80 dollar en de olieprijs is op weekbasis 3 procent gedaald als gevolg van de zorgen over China.

Op macro-economisch vlak is het een relatief rustige dag. Japanse inflatiecijfers lieten vanochtend zien dat de consumentenprijzen in juli met 3,3 procent zijn gestegen op jaarbasis, gelijk aan de inflatie een maand eerder. De kerninflatie liep licht op, naar 4,3 procent.

De inflatie in de eurozone is in juli conform een eerdere raming afgekoeld tot 5,3 procent. De kerninflatie kwam, zoals een voorlopig cijfer al toonde, uit op 5,5 procent.

Verder daalden de Britse detailhandelsverkopen in juli met 1,2 procent op maandbasis, waar een kleinere daling van 0,4 procent was voorzien.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam was Adyen aanvankelijk één van de weinige stijgers, maar deze winst sloeg al gauw weer om in verlies. Donderdag verloor het betaalbedrijf bijna 40 procent aan beurswaarde na slecht ontvangen halfjaarcijfers. Berenberg haalde het aandeel vrijdag van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel. Deutsche Bank hield het bij een stevige koersdoelverlaging, maar vindt het aandeel nog steeds koopwaardig. Barclays verlaagde het koersdoel ook. Het aandeel daalde vrijdag ruim 5 procent.

In Parijs leverde sectorgenoot Worldline 2,5 procent in. Stijgers waren er nauwelijks in de CAC 40. Teleperformance wist er een winst van iets meer dan een half procent uit te slepen. Unibail-Rodamco-Westfield leverde bijna 3 procent in.

Halfgeleiders deden het vrijdag goed, na de cijfers van Applied Materials van donderdagavond. In Amsterdam voerden ASML, ASMI en Besi de lijst aan. In Frankfurt daalde Infineon licht, maar er waren nauwelijks stijgers.

Rheinmetall ging aan kop in de DAX met een bescheiden winst en ook nutsbedrijven E.ON en RWE bleven in het groen. Vastgoedbedrijf Vonovia leverde ruim 2 procent in, Zalando 2,5 procent en Sartorius bijna 4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur 0,2 procent lager.

De Dow Jones index eindigde donderdag 0,8 procent lager op 34.474,83 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde ook 0,8 procent, naar 4.370,36 punten en de Nasdaq eindigde 1,2 procent lager op 13.316,93 punten.