Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.600 naar 1.150 euro en het advies blijft Gelijkgewogen. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank. De analisten wezen vrijdag op de tegenvallende omzetgroei. Dat zet vraagtekens bij de prijskracht en het onderscheidende vermogen van Adyen, aldus de analisten. Barclays vindt Adyen nog altijd een geweldig bedrijf, maar het risico is reëel dat de tweede jaarhelft nog zwakker wordt dan de eerste zes maanden. De bank ziet dus geen reden om nu al een koopaanbeveling af te geven. Het aandeel Adyen daalde vrijdag 4,4 procent naar 859,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.