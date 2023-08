Adyen opnieuw omlaag in rode AEX, chippers liggen er goed bij

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag richting het einde van de ochtend lager, waarbij Adyen opnieuw de gebeten hond was. De AEX verloor rond half twaalf 0,7 procent op 732,19 punten.

Donderdag verloor de hoofdindex ook al 2,5 procent, na de koersval van Adyen, dat bijna 40 procent aan beurswaarde zag verdampen na teleurstellende cijfers.

"We moeten terug naar 2003 om een vergelijkbare koersdaling van een AEX-aandeel te vinden", zei investment manager Simon Wiersma van ING, doelend op de koersval van Ahold destijds van ruim 60 procent.

"Adyen was gisteren goed voor bijna de helft van de daling van 19 punten van de AEX-index", aldus Wiersma.

Beleggers maken zich ondertussen zorgen over de oplopende rentes en de vastgoedcrisis in China, waar Evergrande donderdagavond laat in New York een aanvraag heeft ingediend voor een zogeheten Chapter 15 voor faillissementsbescherming.

De People's Bank of China greep donderdag wel in met een kapitaalinjectie van omgerekend 23 miljard dollar, om de koers van de yuan te steunen, maar dat kon de stemming op de Chinese beurzen vrijdag niet keren, zag Wiersma.

De Chinese munt noteerde vrijdag ten opzichte van de dollar op 7,29 en 7,35 is mogelijk het niveau waarop Beijing verder zal moeten ingrijpen.

De euro/dollar handelde vrijdagochtend op 1,0868. Een vat WTI-olie kostte ruim 80 dollar, maar de olieprijs is op weekbasis 3 procent gedaald als gevolg van de zorgen over China.

Op macro-economisch vlak is het een relatief rustige dag. Japanse inflatiecijfers lieten vanochtend zien dat de consumentenprijzen in juli met 3,3 procent zijn gestegen op jaarbasis, gelijk aan de inflatie een maand eerder. De kerninflatie liep licht op, naar 4,3 procent.

De inflatie in de eurozone is in juli conform de verwachting afgekoeld tot 5,3 procent. De kerninflatie kwam, zoals een voorlopig cijfer al toonde, uit op 5,5 procent.

Verder daalden de Britse detailhandelsverkopen in juli met 1,2 procent op maandbasis, waar een kleinere daling van 0,4 procent was voorzien.

Stijgers en dalers

In de hoofdindex was Adyen aanvankelijk één van de weinige stijgers, met een plus van 3,5 procent net na de opening in Amsterdam, maar deze winst sloeg al gauw weer om in verlies. Donderdag verloor het betaalbedrijf bijna 40 procent aan beurswaarde na slecht ontvangen halfjaarcijfers. Berenberg haalde het aandeel vrijdag van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel. Deutsche Bank hield het bij een stevige koersdoelverlaging, maar vindt het aandeel nog steeds koopwaardig. Barclays verlaagde het koersdoel ook.

Naast Adyen, dat vrijdag ruim 5 procent verloor, stonden ook ArcelorMittal en ABN AMRO onder druk.

ASML, Besi en ASMI deden het vrijdagochtend goed, na de cijfers van Applied Materials van donderdagavond en gingen aan kop in de hoofdindex.

In de Midkap wist alleen SBM Offshore in het groen te blijven, met een plus van een procent.

Alfen en Basic-Fit verloren ruim 2 procent en Aperam was hekkensluiter met een verlies van 3,5 procent. Het aandeel Aperam noteert vandaag ex-dividend.

Bij de kleine fondsen viel Fastned positief op, met een plus van ruim een procent, nadat het snellaadbedrijf donderdag ook al beloond werd voor zijn halfjaarcijfers, waarbij voor het eerst een positief resultaat werd geboekt.

B&S Group, dat maandag de boeken opent, steeg ook een procent. Accsys leverde bijna 6 procent in.