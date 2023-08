Valuta: Chinese yuan licht onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese yuan stond vrijdag licht onder druk, nadat bekend werd dat één van de grootste vastgoedbedrijven in China een aanvraag voor faillissementsbescherming heeft ingediend in de Verenigde Staten. Het nieuws over Evergrande, dat al sinds 2021 in de problemen zit, wakkert de zorgen over de Chinese economie verder aan. Ondertussen loopt de spread tussen de tienjarige Amerikaanse en Chinese obligaties op, met een verschil van 1,7 procentpunt nu, tegen 1 procentpunt aan het begin van het jaar. Dit zet druk op de Chinese munt, die vrijdag op 7,29 handelde ten opzichte van de dollar. Op weekbasis is de yuan ruim een half procent minder waard geworden. Volgens persbureau Bloomberg zou voor Beijing de psychologische grens voor de dollar/yuan op 7,35 liggen. "Op dat niveau zou de PBoC [verder] moeten ingrijpen", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Donderdag greep de People's Bank of China nog in met een kapitaalinjectie van 168 miljard yuan en eerder deze week werden twee belangrijke rentes verlaagd, maar de yuan wist slechts tijdelijk op te veren na deze acties. Valutakenners van Nomura verwachten dit jaar nog een renteverlaging door de Chinese centrale bank. De euro/dollar noteerde vrijdagochtend op 1,0874 en daarmee stabiel rond het niveau van donderdagavond. Volgens valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe is er beperkt opwaarts potentieel voor de Europese munt, zo zei hij voor de camera van ABM Financial News. Het muntpaar blijft vermoedelijk bewegen tussen de 1,09 en 1,12. De macro-economische kalender is vrijdag nauwelijks gevuld. Later op de ochtend verschijnen nog definitieve inflatiecijfers uit de eurozone, maar die wijken vermoedelijk weinig af van de voorlopige data, waaruit al bleek dat de inflatie in juli is uitgekomen op 5,3 procent, van 5,5 procent een maand eerder. Bron: ABM Financial News

