ING verlaagt koersdoel TKH fors

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel van TKH verlaagd van 65,50 tot 58,50 euro, maar houdt vast aan het koopadvies en het aandeel blijft op de favorietenlijst van de bank. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport. "Hoewel de vooruitzichten voor 2023 van TKH zeker teleurstellend waren, blijft het herstelpotentieel van de meeste bedrijvenclusters aanzienlijk", schreef analist Tijs Hollestelle. De analist stelde zijn ramingen voor 2023 neerwaarts bij, waarbij de EBITA-verwachting van ING met circa 4 procent omlaag ging tot 238,8 miljoen euro en de verwachte aangepaste nettowinst voor 2023 met ruim 12 procent tot 133 miljoen euro. "Onze taxaties houden ook rekening met de verwachte verkoop van de Franse connectiviteitsactiviteiten aan het einde van het derde kwartaal", aldus Hollestelle. ING denkt nog steeds dat de bandenbouwactiviteiten van TKH en de nieuw toegevoegde capaciteit voor on- en offshore kabels voor een "aanzienlijk herstel" van de EBITA-marge zullen zorgen. Voor dit jaar zal de EBITA-marge uitkomen op 12,7 procent, verwacht Hollestelle. ING mikt nu verder op een marge van 14,5 procent in 2024, dat was eerder 15,0 procent, en van 16,0 procent in 2025. TKH zelf verwacht een marge van 17 procent in 2025. Het aandeel TKH Group noteerde vrijdag ruim 2 procent lager op 40,34 euro. Bron: ABM Financial News

