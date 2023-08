Minder omzet maar meer winst voor Kingspan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Kingspan, een specialist in bouwmaterialen, heeft in de eerste zes maanden van 2023 minder omzet, maar meer winst behaald. Dit maakte het bedrijf vrijdagmorgen bekend. Het momentum blijft goed in de rest van het jaar, merkte het bedrijf op. De omzet daalde over de verslagperiode weliswaar met 2 procent naar 4,1 miljard euro, maar zowel de EBITDA als de winst per aandeel steeg met 3 procent. Onderliggend was de omzetdaling zelfs 8 procent. De groep zei dat de omstandigheden varieerden per markt, waarbij vooral de VS uitzonderlijk goed presteerde. De prestaties in Europa werden beschreven als gemengd, met zwakkere nieuwbouwactiviteiten en met rentetarieven die de renovatiemarkt begonnen te beïnvloeden. "We zijn tevreden met een sterke prestatie in het eerste halfjaar, gerealiseerd in een uitdagende omgeving. De resultaten varieerden per product en per markt, tegen een achtergrond van hogere rentes en een zekere mate van prijsdeflatie", zo stelde CEO Gene Murtagh van Kingspan. Voor de rest van het jaar verwacht Kingspan een aanhoudend strategisch momentum, ondersteund door een sterke ontwikkelingspijplijn, een steeds stabielere aanvoerketen en prijsomgeving en een wereldwijde decarboniseringsdrang, aldus Murtagh. Kingspan verhoogde het interimdividend met 3 procent. Bron: ABM Financial News

