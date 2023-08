Deutsche Bank verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.750 naar 1.325 euro, maar herhaalde het koopadvies op het aandeel. Dit bleek uit een analistenrapport. De koersdoelverlaging volgt op de halfjaarcijfers van de Amsterdamse betaalspecialist op donderdag, waarna de koers met bijna 40 procent daalde naar 898,40 euro. "We hadden een lastige eerste jaarhelft verwacht, maar de concurrentiedruk verraste toch", schreven de analisten van de Duitse bank. De omzetgroei vertraagde daardoor van 30 procent in de tweede helft van 2022 naar 21 procent in de afgelopen zes maanden. De marges daalden van 59 naar 43 procent. Dat de marges onder druk stonden door het agressieve aannamebeleid van Adyen, mocht volgens de bank geen verrassing zijn geweest. "Maar we verwachten niet dat de marktomstandidgheden vanaf hier verder zullen verslechteren", merkte analist Nooshin Nejati op. "In onze optiek blijft Adyen de meest schaalbare en meest kostenefficiënte speler in de markt en we verwachten een verdere winst van het marktaandeel als de stof die de prijzenoorlog deed opwaaien weer is gaan liggen." De koersval van 40 procent is volgens Deutsche Bank een mooie koopkans voor een langetermijnbelegger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.