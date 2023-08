Damrak wacht lichtrode opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wacht vrijdag een lichtrode opening. In aanloop naar de openingsbel noteerde de future op de AEX 0,2 procent lager. Donderdag verloor de hoofdindex nog 2,5 procent, na de koersval van Adyen, dat bijna 40 procent aan beurswaarde zag verdampen na teleurstellende cijfers. De lagere openingsverwachting volgt ook op een rood slot op Wall Street, waar de Amerikaanse tienjaarsrente donderdag steeg naar meer dan 4,30 procent en daarmee het hoogste niveau bereikte sinds 2008. Vrijdagochtend is de rente iets teruggezakt, tot 4,24 procent. "Wat betreft de terugkeer van de zorgen over de inflatie lijken de markten op dit moment de trends in 2022 te herhalen", schreven marktanalisten van CMC Markets. De koersenborden in Azië zijn vrijdag ook rood, met een verlies van 1,8 procent voor de Hang Seng en een daling van 0,8 procent voor de Nikkei. De Shanghai Composite houdt het verlies beperkt tot een half procent. Evergrande, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar in China en ook wel het symbool van de Chinese vastgoedcrisis, heeft donderdagavond laat in New York een aanvraag ingediend voor een zogeheten Chapter 15 voor faillissementsbescherming. De afgelopen week zijn de zorgen over de Chinese vastgoedmarkt en daardoor ook de algehele economie toegenomen. Afgelopen weekend schortte vastgoedontwikkelaar Country Garden Holdings de handel in 11 onshore obligaties van het bedrijf en zijn dochterondernemingen op. De People's Bank of China greep donderdag wel in met een kapitaalinjectie van omgerekend 23 miljard dollar. Een vat WTI-olie kostte vrijdagochtend rond 80 dollar, maar de olieprijs is op weekbasis 3 procent gedaald als gevolg van de zorgen over China. Op macro-economisch vlak belooft het een relatief rustige dag te worden. Japanse inflatiecijfers lieten vanochtend zien dat de consumentenprijzen in juli met 3,3 procent zijn gestegen op jaarbasis, gelijk aan de inflatie een maand eerder. De kerninflatie liep licht op, naar 4,3 procent. Later op de dag verschijnen nog inflatiecijfers uit de eurozone. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0880, Bij het slot op Wall Street donderdagavond was één euro 1,0868 dollar waard. Bedrijfsnieuws Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen bijna gehalveerd, van 1.950 naar 1.095 euro, wat resulteerde in een adviesverlaging van Kopen naar Houden. Analist Tammy Qiu schreef dat zij zorgen heeft over de omzet en de marges van Adyen, nadat de betaalspecialist donderdag met halfjaarcijfers kwam die het aandeel bijna 40 procent deden dalen. AMG Brasil heeft een exclusief memorandum van overeenstemming getekend met Grupo Lagoa, om samen lithiumconcentraatproductie te gaan ontwikkelen. Dit meldde moederbedrijf AMG Critical Materials donderdagavond. Grupo Lagoa exploiteert sinds 1984 een pegmatietmijn die levert aan de Portugese keramiek- en glasindustrie. Ajax heeft overeenstemming bereikt met Anton Gaaei en Viborg FF over de overgang van de verdediger naar Amsterdam. Dit maakte Ajax donderdagavond bekend. De Deen tekende bij Ajax een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf jaar, tot en met 30 juni 2028. Wall Street De Dow Jones index eindigde donderdag 0,8 procent lager op 34.474,83 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde ook 0,8 procent, naar 4.370,36 punten en de Nasdaq eindigde 1,2 procent lager op 13.316,93 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.