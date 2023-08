AMG tekent intentieverklaring voor lithiumconcentraatproductie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG Brasil heeft een exclusief memorandum van overeenstemming getekend met Grupo Lagoa, om samen lithiumconcentraatproductie te gaan ontwikkelen. Dit meldde moederbedrijf AMG Critical Materials donderdagavond. Grupo Lagoa exploiteert sinds 1984 een pegmatietmijn die levert aan de Portugese keramiek- en glasindustrie. De bedoeling van de samenwerking is om de lithiummineralen in de pegmatiet te concentreren tot spodumeenconcentraat van commerciële kwaliteit, aldus AMG, dat uitgebreide metallurgische tests uitvoerde om een levensvatbare minerale verwerkingsroute te bevestigen. "Deze samenwerking biedt een unieke kans voor beide partijen, aangezien we de operationele ervaring van AMG in Brazilië aanzienlijk kunnen benutten vanwege de overeenkomsten van onze mijn en activiteiten. Door gebruik te maken van onze ervaring in Brazilië zal het geplande proces de voortdurende levering van keramische en glazen materialen aan lokale klanten mogelijk maken", aldus het bedrijf. De basisengineering voor een omvangrijke proeffabriek met een verwerkingscapaciteit tot 80.000 ton pegmatiet per jaar is gestart, meldde AMG donderdag. "Aanvullende geologische studies, inclusief diamantboringen, worden momenteel uitgevoerd om de huidige schattingen van de omvang en de kwaliteit van de voorraden te bevestigen, die volgens ons een industriële spodumeenproductie van vergelijkbare omvang als onze bestaande Braziliaanse activiteiten kunnen ondersteunen", zei het bedrijf. De industriële fabriek zal worden gebouwd afhankelijk van de toestemming van de relevante Portugese autoriteiten en andere belanghebbenden, het succes van de proeffabriek en de bevestiging van de beschikbare hulpbronnen, volgens AMG, dat geen verdere financiële details bekendmaakte. Bron: ABM Financial News

