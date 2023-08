Chinese vastgoedreus Evergrande vraagt faillissement aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Kardan

(ABM FN-Dow Jones) Evergrande, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar in China, heeft donderdagavond laat in New York een aanvraag ingediend voor een zogeheten Chapter 15 voor faillissementsbescherming. Een Chapter 15 faillissement is een manier voor buitenlandse bedrijven met Amerikaanse activa om toegang te krijgen tot binnenlandse rechtbanken en het bedrijf te beschermen tegen Amerikaanse schuldeisers, terwijl het in het buitenland herstructureert. Evergrande, ook wel het symbool van de Chinese vastgoedcrisis, zit al sinds 2021 in de problemen, maar meldde eerder deze maand nog dat de verliezen in 2022 kleiner waren geworden door de kostenbeheersing van het bedrijf. De afgelopen week zijn de zorgen over de Chinese vastgoedmarkt en daardoor ook de algehele economie toegenomen. Afgelopen weekend schortte vastgoedontwikkelaar Country Garden Holdings de handel in 11 onshore obligaties van het bedrijf en zijn dochterondernemingen op. Bron: ABM Financial News

