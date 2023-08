Wall Street lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 4.370,30 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.474,83 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent lager op 13.316,93 punten. Oplopende treasury-rentes springen donderdag in het oog. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg naar het hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2008 en noteerde op 4,303 procent. Donderdag bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed dat de meeste functionarissen nog steeds ernstige inflatierisico's zien, wat een verdere verkrapping van het monetaire beleid zou kunnen vereisen. "Het is echt onzeker waar de uiteindelijke rentetarieven zullen landen, aangezien de economie ons geen doorslaggevend beeld geeft. Het houdt het venster open voor mogelijke verdere renteverhogingen", zei marktanalist Mohannad Aama van Beam Capital Management. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 11.000 naar 239.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 240.000 nieuwe aanvragen. De Philly Fed index steeg van -13,5 in juli naar +12,0 in augustus. Er was vooraf door economen gerekend op een indexstand van -10,0. De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in juli opnieuw gedaald. De Leading Economic Index daalde 0,4 procent en kwam uit op 105,8. De euro/dollar noteerde op 1,0868. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0909 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0874 op de borden. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,3 procent, ofwel 1,01 dollar, hoger op 80,39 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen en verhoogde opnieuw de outlook voor 2023. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse supermarktbedrijf. Het aandeel daalde circa 2,4 procent. Cisco kwam woensdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers. Het aandeel steeg ongeveer 3,6 procent. Aandelen van Ball Corp noteerden circa 2,0 procent hoger, nadat bedrijf aankondigde zijn luchtvaarttak te verkopen aan het Britse Bae Systems voor 5,6 miljard dollar. United States Steel steeg 0,5 procent, na een bericht dat ArcelorMittal overweegt een bod uit te brengen op het bedrijf. Cleveland-Cliffs en Esmark brachten beiden al een bod uit van 35 dollar per aandeel U.S. Steel. Aandelen Hawaiian Electric Industries daalden circa 19,0 procent, nadat de Wall Street Journal meldde dat het nutsbedrijf gesprekken voert met herstructureringsbedrijven om de financiële en juridische uitdagingen aan te pakken die voortvloeien uit de verwoestende branden op het eiland Maui. Adobe won circa 0,5 procent, nadat Bank of America het aandeel op de kooplijst zette. Bron: ABM Financial News

