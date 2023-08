Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, na een daling met bijna 5 procent in de afgelopen drie dagen in een uitverkoop die werd aangedreven door zwakke Chinese economische data en een sterkere dollar. "China verkocht donderdag dollars om de stijging van de Amerikaanse munt te keren", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital. "De prijs van ruwe olie is hoger, maar zorgen over de Chinese economie, de afbrokkelende economie van Rusland en hogere [obligatie]rentes zullen waarschijnlijk een daling versnellen, waarbij de WTI-spotprijs waarschijnlijk zal dalen tot circa 75 dollar per vat", voegde hij toe. Sterke Amerikaanse macro-data hebben de rente op staatsobligaties doen stijgen, waarbij de Amerikaanse 10-jaarsrente zijn hoogste niveau bereikte sinds 2008. Intussen heeft de Amerikaanse dollar zich ook hersteld, waarbij de ICE U.S. Dollar Index DXY de afgelopen vijf dagen met bijna 1 procent steeg, voordat de index donderdag wegzakte. Een sterker dollar kan negatief zijn voor grondstoffen die in deze munteenheid geprijsd zijn, waardoor ze duurder worden voor gebruikers van andere valuta's. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,3 procent, ofwel 1,01 dollar, hoger op 80,39 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

