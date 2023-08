Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten door zorgen over een mogelijke heropleving van de inflatie, wat de rente in de VS aanjoeg. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 451,19 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 15.676,90 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 7.191,74 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent lager op 7.310,21 punten. Woensdag bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed dat de meeste centrale bankiers nog steeds ernstige inflatierisico's zien, wat een verdere verkrapping van het monetaire beleid zou kunnen vereisen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op bijna 4,30 procent en de Duitse Bund op 2,70 procent. "Naarmate de anticipatie op langdurige en hogere rentetarieven toeneemt, werpt dit een schaduw op het aanstaande Jackson Hole-evenement", zei SPI Asset Management. Het driedaagse Fed-evenement start volgende week donderdag. De centrale bank van Noorwegen verhoogde donderdag de rente van 3,75 naar 4,00 procent en gaf aan dat toekomstige renteverhogingen afhangen van de economische ontwikkelingen.



Op macro-economisch vlak stonden donderdag in Europa geen publicaties geagendeerd. Vrijdag is er een inflatiecijfer uit de eurozone. De euro/dollar noteerde op 1,0871. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0883 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0874 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,9 procent hoger. Bedrijfsnieuws Adyen was de gebeten hond, na het openen van de boeken. Het aandeel daalde in Amsterdam liefst 39,0 procent en trok daarmee de AEX behoorlijk in het rood. De groei schoot tekort en de tegenvallers waren volgens analisten groter dan verwacht. Hoewel Aegon met resultaten kwam die weinig verrassend waren, verloor het aandeel toch 5,0 procent. ArcelorMittal verloor 1,2 procent in reactie op mediaberichten dat het staalbedrijf een overname van sectorgenoot U.S. Steel overweegt. In Parijs was Sanofi met een winst van 1,4 procent de sterkste stijger. Worldline was met een verlies van 3,3 procent de grootste daler, nadat sectorgenoot Adyen met tegenvallende cijfers kwam. In Frankfurt noteerden financials en verzekeraars hoger. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.399,15 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

