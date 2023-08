Koersimplosie Adyen in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag in het rood gesloten. De AEX daalde 2,5 procent naar 737,63 punten, waarbij Adyen zelfs 39 procent inleverde. Beleggers in Europa konden vandaag reageren op de notulen van de Fed van woensdagavond. Daaruit bleek dat de centrale bankiers zich zorgen maken dat de inflatie een heropleving zal kennen. En dit zorgt voor meer vrees voor een langere hoge rente of zelfs een nieuwe renteverhoging. "Kijken we naar de globale rentecurve dan zien we dat deze op het hoogste niveau staan in 15 jaar. Niet geheel toevallig natuurlijk want dan hebben we het over het crisisjaar 2008. De daling van lange Europese rentes van gisteren is ook gestuit", merkte marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot boven de 4,3 procent. De Duitse Bund liep op tot 2,70 procent. De cijfers vandaag uit Amerika waren verder in orde. Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde en de Philadelphia Fed index steeg veel sterker dan verwacht. De geluiden uit China blijven echter zorgelijk. "Zorgen over China en oplopende rentes bepaalden de afgelopen dagen de stemming op de financiële markten. [...] Harde, ingrijpende stimuleringsmaatregelen van de Chinese regering zijn nodig, maar blijven tot nu toe uit", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. De Chinese centrale bank kwam wel in actie in een poging om de financiële stabiliteit te waarborgen. De euro/dollar handelde op 1,0871 en olie werd ruim 1,5 procent duurder. Stijgers en dalers Het aandeel Adyen daalde maar liefst 39,0 procent na cijfers. De groeicijfers die de betaalspecialist presenteerde schoten tekort en met een heel stevige waardering was dit het recept voor een fikse koersval. Degroof Petercam wees op de toegenomen concurrentie en Jefferies kon ook nauwelijks lichtpuntjes in de cijfers ontdekken. Adyen verwerkte 426 miljard euro aan transacties, een stijging van 23 procent op jaarbasis. Een analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha mikte echter op 463 miljard euro aan transacties. Vanmiddag stond een toelichting aan analisten door Adyen op de agenda, maar dat zorgde niet voor een herstel. Sterker, de koers van het aandeel kwam nog verder onder druk te staan. Besi daalde 4,7 procent en Aegon werd 5,0 procent goedkoper na cijfers. Toch reageerden analisten op de cijfers van de verzekeraar wel positief. ING sprak zelfs van een goede set resultaten. En aandeelhouders kunnen volgens de bank rekenen op een royaal rendement. Philips was opnieuw de publiekslieveling en steeg nog eens 3,9 procent. Prosus werd 1,3 procent duurder en Shell won 0,6 procent. In de Midkap won JDE Peet’s 0,6 procent en SBM Offshore 1,2 procent. Verder waren er in de AMX geen winnaars. Aalberts en Alfen verloren 3,3 en 3,9 procent. Smallcap Fastned zag de halfjaarupdate beloond met een koerswinst van 1,6 procent. Onderliggend werd voor het eerst een positief resultaat geboekt. Degroof Petercam noemt de outlook van Fastned ambitieus, maar haalbaar. PostNL steeg 1,4 procent, maar TomTom daalde 3,8 procent en CM.com 3,9 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese markten noteerden de beurzen in New York kleine verliezen. De S&P daalde 0,1 procent, net als de Dow. De Nasdaq werd 0,5 procent goedkoper. Bron: ABM Financial News

