Video: opwaarts potentieel voor de euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar zal dit jaar kunnen stijgen, hoewel dit beperkt zal zijn. Dit zei valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe donderdag voor de camera van ABM Financial News.

"Wij verwachten dat de euro/dollar de rest van het jaar zal bewegen tussen 1,09 en 1,12. Nu de meeste centrale banken aan het einde zijn van hun renteverhogingscycli of de rentepiek naderen moeten we op de valutamarkten voor richting naar andere zaken gaan kijken", aldus Weller. Donderdag noteerde de euro/dollar op 1,0904.

"Historisch gezien is het einde van een renteverhogingscyclus van de Fed een recept voor een zwakkere dollar", maar omdat de economische groei in de eurozone tegenvalt, zal dit het stijgingspotentieel van de euro volgens Weller beperken.



Een ander belangrijk thema is volgens Weller China, aangezien de macro-economische cijfers daar tegenvallen. "De grote vraag is of Beijing de economie gaat stimuleren, aangezien een Chinese economische neergang ook voor de rest van de wereld van betekenis zou kunnen zijn", aldus Weller. "Met name voor de eurozone, aangezien de blootstelling aan China vrij groot is."

Waar de valutahandelaar voor de Fed en de ECB dit jaar geen renteverhogingen meer voorziet, verwacht hij dat de Bank of England de rente in september en wellicht ook in oktober zal verhogen, waardoor het pond ten opzichte van de euro zal oplopen.

Klik hier voor: opwaarts potentieel voor de euro