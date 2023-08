People's Bank pompt liquiditeit in Chinese markt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De People's Bank of China heeft donderdag tientallen miljarden yuan in de markt gepompt om de financiële stabiliteit te waarborgen. De Chinese centrale bank stelde een bedrag van 168 miljard Chinese yuan beschikbaar, omgerekend ruim 21 miljard euro. De afgelopen dagen namen de zorgen over de Chinese vastgoedmarkt toe, net als de zorgen over de economie in het algemeen. De yuan steeg wat in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar na het ingrijpen van de PBOC. Het muntpaar dollar/yuan noteerde op 7,25, tegen 7,31 voorafgaand aan de actie. Bron: ABM Financial News

