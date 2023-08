Walmart verhoogt weer outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen en verhoogde opnieuw de outlook voor 2023. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse supermarktbedrijf. "Opnieuw een sterk kwartaal", zei CEO Doug McMillon in een toelichting. De omzet steeg met 5,7 procent op jaarbasis naar net geen 162 miljard dollar en de operationele winst steeg met 6,7 procent tot 7,3 miljard dollar. Aangepast voor bijzondere posten was dit zelfs een stijging van 8,1 procent. De nettowinst van Walmart steeg van 5,1 miljard naar 7,9 miljard dollar, een plus van 56,5 procent. De winst per aandeel steeg met 55 procent naar 2,92 dollar. Aangepast voor bijzondere posten was de winstgroei met 4,0 procent tot 1,84 dollar een stuk bescheidener. Walmart zelf rekende voor het afgelopen kwartaal op een winst van 1,63 tot 1,68 dollar per aandeel en volgens FactSet gingen analisten uit van 1,71 dollar. Outlook Walmart denkt een aangepaste winst van 1,45 tot 1,50 dollar per aandeel te behalen in het lopende derde kwartaal. Volgens FactSet rekenen analisten gemiddeld op 1,49 dollar. De omzetgroei moet uitkomen op circa 3 procent. Voor het hele jaar verhoogde Walmart de verwachting voor de aangepaste winst per aandeel naar 6,36 tot 6,46 dollar, tegen eerder 6,10 tot 6,20 dollar per aandeel. Daarmee zit Walmart boven de gemiddelde marktverwachting van 6,30 dollar. Bij de vorige kwartaalupdate verhoogde Walmart de winstverwachting ook al, toen vanaf een bandbreedte van 5,90 tot 6,05 dollar per aandeel winst. De omzet van Walmart zal dit jaar naar verwachting van de supermarktketen met 4,0 tot 4,5 procent stijgen. Het aandeel Walmart lijkt donderdag ruim 1,3 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

