Futures wijzen op licht herstel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lichtgroene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren aan het begin van de middag tot 0,2 procent hoger.

Wall Street sloot woensdag nog lager, nadat de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve duidelijk maakten dat de beleidsmakers nog altijd opwaartse risico's zien voor de inflatie.

Recente economische cijfers en opmerkingen van de Fed zorgen voor twijfel of de markten de overwinning op inflatie niet te vroeg hebben ingeprijsd, zei Interactive Investor, en of de rentes niet langer hoog blijven dan eerder gedacht.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag net onder 4,30 procent.

"Of de beleidsrente nog verder wordt verhoogd, is echter lang niet zeker. De inflatiecijfers van juli bevestigden namelijk dat de inflatie vertraagt en de trend dalend is", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Hij wijst er verder op dat van een aanstaande recessie in de Verenigde Staten "in de verste verte geen sprake" is.

Geen recessie zou volgens Wiersma heel gunstig zijn voor de bedrijfswinsten en voor de groeivooruitzichten voor de rest van de wereld.

"De keerzijde is dat hierdoor de inflatieverwachtingen voor de VS zijn gestegen en de Fed de beleidsrente mogelijk langer hoog zal houden."

Op macro-economisch gebied is er donderdag aandacht voor de Philadelphia Fed index en de wekelijkse steunaanvragen uit de VS. Die laatste zijn interessant na de verrassende stijging in het vorige rapport.

De euro/dollar noteerde donderdagmiddag op 1,0871. WTI-olie werd donderdag iets duurder maar bleef qua prijs onder de 80 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Cisco kwam woensdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers en is donderdag op weg naar een groene opening, met een plus van 3 procent in de voorbeurshandel.

Aandelen van Ball Corp stegen in de voorbeurshandel 5 procent nadat bedrijf aankondigde zijn luchtvaarttak te verkopen aan het Britse Bae Systems voor 5,6 miljard dollar.

United States Steel steeg voorbeurs licht na een bericht dat ArcelorMittal overweegt een bod uit te brengen op het bedrijf. Cleveland-Cliffs en Esmark brachten beiden al een bod uit van 35 dollar per aandeel U.S. Steel.

Aandelen Hawaiian Electric Industries daalden voorbeurs met 12 procent, nadat de Wall Street Journal meldde dat het nutsbedrijf gesprekken voert met herstructureringsbedrijven om de financiële en juridische uitdagingen aan te pakken die voortvloeien uit de verwoestende branden op het eiland Maui.

Walmart opent donderdagmiddag de boeken.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent lager op 4.404,33 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.765,74 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.474,63 punten.