Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden donderdag rond het middaguur in het rood door een combinatie van rentevrees, zorgen over China en teleurstellende bedrijfscijfers.

De Stoxx Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 453,54 punten, de Duitse DAX verloor 0,2 procent op 15.762,91 punten, de Franse CAC 40 ging 0,3 procent lager op 7.239,43 punten en de Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent lager op 7.330,86 punten.

Het vooruitzicht dat de rente langer hoger zou kunnen blijven, leidde tot een lagere opening in Europa, terwijl de Aziatische markten onder druk stonden door de zorgen over de vooruitzichten voor de Chinese economie, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op bijna 4,30 procent en de Duitse variant op bijna 2,70 procent.

"De notulen laten zien dat men duidelijk openstaat voor meer verkrapping, maar de marktverwachting is nauwelijks veranderd. De valutamarkten zijn daar meer gevoelig voor, dus profiteert de dollar van wat momentum", zeiden valutastrategen van ING. De euro/dollar noteerde donderdag aan het eind van de ochtend op 1,0871.

Economen van KBC vinden het "verbijsterend" dat de kans op nog een renteverhoging in november zo laag wordt ingeschat, ondanks de vrij duidelijke guidance van de centrale bank.



De centrale bank van Noorwegen verhoogde donderdag de rente van 3,75 naar 4,00 procent en gaf aan dat toekomstige renteverhogingen afhangen van de economische ontwikkelingen. ING sluit niet uit dat de Norgesbank de rente in september opnieuw zal verhogen.

In Europa is het op macro-economisch vlak vrij rustig. Vrijdag verschijnen inflatiecijfers uit de eurozone.

WTI-olie werd donderdag iets duurder maar bleef qua prijs onder de 80 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Adyen was een negatieve uitschieter na het openen van de boeken. Het aandeel daalde in Amsterdam liefst 25 procent en trok daarmee de AEX behoorlijk in het rood. De groei schoot tekort en de tegenvallers waren volgens analisten groter dan verwacht.

Hoewel Aegon met resultaten kwam die weinig verrassend waren, verloor het aandeel toch 3 procent.

ArcelorMittal verloor zo'n anderhalf procent in Parijs in reactie op mediaberichten dat het staalbedrijf een overname van sectorgenoot U.S. Steel overweegt.

In Parijs viel Sanofi positief op, met een winst van meer dan een procent. Société Générale en AXA stegen gemiddeld een half procent. Verder waren de winsten in de CAC 40 bescheiden. Worldline was met een verlies van meer dan 2 procent de grootste daler nadat sectorgenoot Adyen met tegenvallende cijfers kwam.

In Frankfurt noteerden financials en verzekeraars ook hoger. Adidas won rond een procent en Porsche een half procent. Daimler Truck leverde meer dan een procent in, net als Infineon.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lichtgroene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond het middaguur tot 0,2 procent hoger.

De S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent lager op 4.404,33 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.765,74 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.474,63 punten.